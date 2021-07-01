中華電信完成國內首次光纖到家開放網路系統驗證

中華電信順應網路軟體化、雲化、開放化的大趨勢， 偕同國內外合作夥伴廠家於6月29日成功展示在開放網路架構下， 跨廠牌系統提供光纖到家(FTTH) 的高速寬頻上網及MOD服務。這是在通用雲平台上安裝網路軟體， 搭配國產的網路設備，達到硬體彈性建置、軟體快速客製化的目標。 目前美國、德國的電信業者已有小規模商用案例， 中華電信是國內首創自主完成跨廠牌整合， 成功驗證開放寬頻接取網路架構。

中華電信基於多年光纖到家網路佈建及維運經驗， 由電信研究院邀集固網寬頻領域的國內外廠家共同參與合作， 整合國內鈺登科技的機房端網路設備，合勤科技、 明泰科技兩家的用戶端網路設備，國外廠商Netsia、 Radisys及STL (Sterlite Technologies Limited) (註)的虛擬化網路功能軟體， 順利達成光纖到家開放網路系統的整合， 同時也以諾基亞的虛擬化網路功能軟體， 搭配相容於既有的光纖到家網路設備， 皆成功驗證Gbps等級高速寬頻上網及高品質MOD服務。

本次驗證採用電信雲架構，可突破傳統網路設備軟硬體綁定的限制。 軟體模組建構而成虛擬化網路功能，其支援開放介面的特性， 已吸引眾多供應商投入， 開放寬頻接取網路系統的供應鏈正逐步成形。綜觀國外，包含美國、 德國的主要電信業者， 開始採用開放網路系統投入光纖到家網路商用佈建。 為滿足光世代提供高速寬頻服務需求及協助國內資通訊廠家開拓海外 新興市場， 中華電信研究院將持續與國內外廠家共同投入開源社群及國際標準組 織的電信雲相關技術研究。

中華電信研究院林昭陽院長表示：「有效結合產研與通路力量， 同時善用中華電信的核心技術，營建共存共榮生態系， 是我們的挑戰也是機會。 中華電信研究院將持續擁抱開放標準與環境， 與網通業者軟硬整合協同合作，布局網路基礎設施、雲架構技術」， 中華電信研究院將持續深耕開放網路技術領域， 攜手國內外合作夥伴致力實現開放網路願景。