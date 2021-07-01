戲劇、書法揮毫、認識海洋文化 炎炎夏日樂學趣新北母語課ON LINE

每年暑假期間，新北市皆辦理夏日樂學計畫， 提供學子們持續學習母語的機會，110年雖逢疫情，仍有15校辦 理26項暑期2-4周密集線上課程，提供超過500位學生包含戲 劇、書法揮毫、認識海洋文化等多元方式，引領「暑期增能、 做中學習」，讓母語自然融入生活情境，提供暑期開心學母語。

教育局長張明文表示， 夏日樂學計畫讓學生在暑假時間母語學習不中斷， 今年新冠肺炎疫情未息，學校調整辦理方式，以線上學習方式推出2 6項課程，維護師生的身體健康，同時也力行停課不停學的政策， 讓學生暑假也能ON LINE學母語。

國泰國小辦理之夏日樂學計畫，結合社區大學， 透過一教師一助教的方式，以閩語為教學語言，線上教導音樂、 戲曲表演和書法等，透過聽說讀寫的方式，以語文學習為課程主軸， 融入在地社區文化及自然特色資源， 建立學生對閩語的興趣與溝通技巧，拓展文化視野。李琇貞主任表示 ，於疫情開始時， 校方就已先請老師針對暑期改採線上課程辦理師資培訓，以校內外專 業師資進行多元對話，規劃完整的趣味學習課程。

石門國小以認識海洋文化「悠遊北海，樂學石門」為夏日樂學主題， 運用線上直播搭配主題報告模式，透過雲端視訊討論及線上互動教學 等方式進行課程，教師用閩語帶領孩子認識著名景點石門洞、 石花菜、肉粽飲食文化、媽祖及十八王公信仰。蔡清寬校長表示， 石門國小夏日樂學計畫線上課程目標是希望在暑假期間， 提供孩子強化語言素養的課程，深耕在地海洋特色文化， 進而激發學生的學習興趣與熱情，在假期中仍然持續停課不停學， 為拓展偏鄉孩子豐富多元的學習機會，盡一份心力。

教育局表示，新北巿致力推廣母語教育，其中夏日樂學計畫已持續辦 理超過6年，雖然今年受疫情影響取消實體課程，但透過學校老師們 的用心規劃，為學生量身打造知識與文化的學習課程， 運用專業團隊將學習以影片、線上互動等多元方式呈現， 為的就是讓孩子們能在假期與疫情中，維持良好的學習習慣， 持續母語學習與文化傳承。