戲劇、書法揮毫、認識海洋文化 炎炎夏日樂學趣新北母語課ON LINE

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
每年暑假期間，新北市皆辦理夏日樂學計畫，提供學子們持續學習母語的機會，110年雖逢疫情，仍有15校辦理26項暑期2-4周密集線上課程，提供超過500位學生包含戲劇、書法揮毫、認識海洋文化等多元方式，引領「暑期增能、做中學習」，讓母語自然融入生活情境，提供暑期開心學母語。
教育局長張明文表示，夏日樂學計畫讓學生在暑假時間母語學習不中斷，今年新冠肺炎疫情未息，學校調整辦理方式，以線上學習方式推出26項課程，維護師生的身體健康，同時也力行停課不停學的政策，讓學生暑假也能ON LINE學母語。
國泰國小辦理之夏日樂學計畫，結合社區大學，透過一教師一助教的方式，以閩語為教學語言，線上教導音樂、戲曲表演和書法等，透過聽說讀寫的方式，以語文學習為課程主軸，融入在地社區文化及自然特色資源，建立學生對閩語的興趣與溝通技巧，拓展文化視野。李琇貞主任表示，於疫情開始時，校方就已先請老師針對暑期改採線上課程辦理師資培訓，以校內外專業師資進行多元對話，規劃完整的趣味學習課程。
石門國小以認識海洋文化「悠遊北海，樂學石門」為夏日樂學主題，運用線上直播搭配主題報告模式，透過雲端視訊討論及線上互動教學等方式進行課程，教師用閩語帶領孩子認識著名景點石門洞、石花菜、肉粽飲食文化、媽祖及十八王公信仰。蔡清寬校長表示，石門國小夏日樂學計畫線上課程目標是希望在暑假期間，提供孩子強化語言素養的課程，深耕在地海洋特色文化，進而激發學生的學習興趣與熱情，在假期中仍然持續停課不停學，為拓展偏鄉孩子豐富多元的學習機會，盡一份心力。
教育局表示，新北巿致力推廣母語教育，其中夏日樂學計畫已持續辦理超過6年，雖然今年受疫情影響取消實體課程，但透過學校老師們的用心規劃，為學生量身打造知識與文化的學習課程，運用專業團隊將學習以影片、線上互動等多元方式呈現，為的就是讓孩子們能在假期與疫情中，維持良好的學習習慣，持續母語學習與文化傳承。