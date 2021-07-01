新北市到宅快篩陽性從40％降到15％ 侯友宜：阻斷傳播鏈避免惡化以安民心

新北市政府從6月5日成立「到宅快篩隊」， 將近一個月共篩檢90戶169人，其中PCR呈陽性者有26人， 陽性比率從最早的40％降到15％。 新北市長侯友宜1日上午特地到協助快篩的新店同仁醫院， 感謝院長張澍平和新北市牙醫師公會理事長葉建陽，侯友宜表示， 因為家內感染比率將近占一半，到宅快篩隊可以阻斷傳播鏈， 避免家庭感染惡化，讓家屬清楚知道後續照顧的安排，以安定民心。

社會局長張錦麗表示， 到宅快篩隊服務的對象主要是家中有確診被隔離者， 但同家內還有年老長輩、未成年子女或身心障礙者， 因無法獨自到快篩站作篩檢，因此特別提供到宅快篩服務， 由同仁醫院和新北市牙醫師公會安排醫師和醫檢師， 以2人1組到宅協助。

在服務過程中，有一個李姓家庭， 因父親確診後從檢疫所再移至醫院治療， 家中僅剩64歲的母親獨自照顧年邁的阿公、阿嬤， 因長輩有輕微失智症，平時有居家服務員到家協助， 但家戶被匡列居家隔離後，居服員暫停， 住在外縣市的孫女獲知新北市有快篩隊服務，提出申請。 經篩檢結果，母親和阿公、阿嬤3人PCR均呈陽性， 而且CT值低顯示具高傳染性， 在衛生局協助下立即將3人送醫治療。

侯友宜到同仁醫院慰問快篩隊時， 正巧牙醫師范剛信和醫檢師張鵑綺兩人穿著全套防護裝備要出隊， 侯友宜感謝兩人的辛勞， 尤其對同仁醫院張院長在第一時間便協助組成快篩隊特別感謝。 牙醫師公會葉理事長表示，公會在疫情嚴峻期間， 組成200位醫師志願軍，協助新北市各篩檢站，在疫苗接種時， 亦可以支援服務。