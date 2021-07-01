富邦產險「富邦60集字行樂」活動 好康加碼再一波

歡慶富邦集團60週年，富邦產險推出「富邦60 集字行樂」活動，邀請民眾加入會員玩「富邦安心GO!」 線上駕駛遊戲，完成蒐集「富邦產險生日快樂」字卡任務， 一同祝福富邦集團生日快樂，即可參與多重好禮贈獎活動。 活動推出至今已吸引逾一萬人參與，為響應民眾熱情參與， 推出好康加碼再一波，有機會帶走Apple Watch等大獎。

富邦產險表示，「富邦安心GO!」融入遊戲化元素， 模擬實際用路可能遭遇的危險， 讓民眾能夠在短時間內熟識各險種的保障範圍， 並建立駕駛風險管理的觀念。遊戲開始前， 玩家首先選擇該次遊戲駕駛的車款，以及要攜帶上路的保險商品， 遊戲中提供強制險、車體損失險、第三人責任險及駕駛人傷害險， 讓玩家可自行選擇搭配，正式上路後，玩家必須隨時注意前方車況， 透過安全駕駛蒐集遊戲金幣及抽獎字卡。

富邦產險特別於遊戲中設計累積金幣和購買車險的機制， 希望提升民眾風險意識與觀念，包括第一次加入遊戲時， 每位玩家皆獲贈每種車險各10次使用機會， 若在遊戲過程中不幸遭遇事故，所攜帶的保險商品將啟動保障； 而玩家在遊戲過程中蒐集到的金幣， 可購買遊戲中各式特殊功能車輛及簡化的車險。富邦產險提醒， 當玩家累積到一定的金幣後，記得優先為自己購買完整的車險， 並在每次上路時，都記得裝備完整的保障， 便能自在面對各種未知風險。

富邦產險「富邦60 集字行樂」第二波活動自即日起上線，民眾於活動期間內( 2021/7/1~2021/9/30)加入富邦產險保好康會員 ，在「富邦安心GO!」遊戲中蒐集「富邦產險生日快樂」字卡， 即可享有多重好禮，好禮第一重「單字直接抽」，在遊戲過程中， 蒐集隨機出現的「富邦產險生日快樂」等字卡， 便可即時抽獎並兌換好禮，包含LINE Points、超商虛擬商品卡等；好禮第二重「生日祝福直接抽」 集齊一組八個字，即可投入對富邦產險的生日祝福，獲得抽大獎Ap ple Watch Series 6機會。詳細活動資訊請至「富邦60 集字行樂」活動網頁查詢 https://game.fubon.com.tw/。