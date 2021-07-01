茶葉新商機 茶包也能品出包種茶香

目前為春季文山包種茶產季，坪林區農會響應宅經濟， 將文山包種茶春季比賽茶上架「坪林區農會-台灣黃頁」商城販售， 也開發包種茶立體茶包量販包，消費滿2,000元即享免運服務， 讓大家宅在家也能安心品嚐產地直送的當季茶品。

坪林為「包種茶之鄉」，是全台灣最大的包種茶產地， 同時擁有位於水源保護區的優勢，出產著品質相當高的茶葉， 而包種茶的特色就是入喉時散發出的淡雅「香氣」， 是類似少女般輕柔的感覺， 與高山茶因為培火過產生的渾厚滋味不同。 而今年的春季文山包種茶比賽茶已經在6月5日上市， 由於今年入春後仍持續有冷空氣南下， 冷涼的氣溫讓茶葉充分的生長，同時採收期又適逢乾燥， 讓春茶產量跟品質皆有提升。

同時為推廣「飲茶文化」 讓大家以更便利的方式品嚐包種茶以及協助坪林茶農銷售， 新北市政府農業局也輔導坪林區農會設置「包種茶立體茶袋加工機」 ，將包種茶葉加工製成三角立體茶包的形式多元推廣， 透過茶包的便利性來吸引年輕族群品嚐坪林在地的好茶， 同時也能將包種茶隨身攜帶，無時無刻都能擁抱茶香， 而防疫期間坪林區農會也推出量販包組合，50入的包種茶立體茶包 現在售價只要399元， 對於想嘗試包種茶滋味的朋友是個相當不錯的選擇，而「坪林區農會 -台灣黃頁」商城也推出消費滿2000元免運的服務， 將茶品直接宅配到府，安心防疫。

坪林區農會理事長陳文慶表示，在事事講求方便的現代， 還得跟上潮流用茶包的方式來銷售， 而且立體茶包的形式也改善了過去平面茶包不利於茶葉伸展的缺點， 可以充分的將茶葉的香氣跟滋味釋放出來， 味道完全不輸用專業茶具沖泡的茶湯，防疫期間多喝茶對身體好， 也邀請大家品嚐我們的包種茶給農友支持。

農業局表示，透過輔導農會設置立體茶包加工機， 除了多元利用坪林出產的整體茶葉，提高其附加價值， 也為辛苦的茶農開啟了另一條銷售通路， 而茶品的安全市府依然嚴格為消費者把關， 當然好茶還需要全民支持，選購「新北好茶」品牌，不僅安心， 也是給這些辛苦的做茶人最大的支持與鼓勵。

在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227， 或上坪林區農會-台灣黃頁商城(https://reurl. cc/kZLjyr)選購。