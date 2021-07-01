富邦J卡新權益「神」氣不變！　簡單刷卡、回饋無上限

受疫情影響，減少實體接觸已成全民共識，不僅LINE Pay等行動支付使用率大增，更帶動了線上影音、 美食外送等服務平台的崛起，讓線上消費成為疫後生活的新常態。 為滿足卡友需求，富邦J卡特別結合行動支付推出全新回饋權益， 只要以J POINTS卡綁定LINE Pay消費，新戶最高可享3.5% LINE POINTS回饋無上限，已經擁有J POINTS卡的老朋友透過LINE Pay刷卡，也繼續享有3% LINE POINTS無上限的強力回饋！此外，針對Netflix等5大 影音平台、UberEats及foodpanda等3大外送服務 ，J POINTS卡也提供8%專屬回饋，讓卡友聰明宅在家、 消費神卡輕鬆刷！

北富銀表示，J POINTS卡自去年7月正式推出「Just Line up」3% LINE POINTS回饋無上限，實在又簡單的回饋方式大受卡友歡迎， 權益上線一年來，平均每卡刷卡金額成長近5倍！ 為延續客戶好評與期待， 北富銀特別結合當前疫情趨勢規劃新權益特色， 希望能持續帶給客戶愉快的用卡體驗。

這波疫情對市場最深遠的影響之一，就是引導大量消費者、 尤其是年長者開始使用行動支付， 許多商家也因防疫和網購需求加速接入LINE Pay，小至日常用品、生鮮蔬果，大至家電、汽車、預售屋， 都能透過LINE Pay來支付購買，而應用場景的快速擴增， 又進一步帶動更多消費者使用LINE Pay，以J POINTS卡為例，截至今年5月底，使用LINE Pay支付的卡友人數和總消費金額都較去年7月成長達5倍， 形成顯著的正成長循環。目前LINE Pay全台可用店點超過28萬處，多元應用場景加上900萬用戶 服務基礎，已成為國人行動支付首選，因此北富銀在規劃J POINTS卡新權益時，特別著重與LINE Pay的合作， 一方面希望吸引商家和消費者踴躍加入行動支付行列， 鞏固防疫零接觸防線；同時也為J POINTS卡的新舊朋友創造更豐富愉快的用卡體驗。

7/1至12/31期間，只要用J POINTS卡綁定LINE Pay消費，並且以北富銀帳戶自動扣繳信用卡款的新卡友， 可享連續6個月3.5% LINE POINTS無上限的強力回饋，越早申請享受優惠期間越長！ 至於富邦J卡的老朋友，綁定LINE Pay消費也可繼續享有3% LINE POINTS回饋無上限。若使用LINE Pay以外的方式支付，不分新舊客戶皆有2% LINE POINTS回饋無上限，同時自7/1起至8/31，以J POINTS卡在Uber Eats、Foodpanda、Foodomo等三大美食外送平 台，Netflix、YouTube Premium、KKBOX、Spotify、myVideo等 5大影音平台刷卡，登錄即可享受最高8%回饋，每戶回饋上限15 0 點LINE POINTS，限量2.5萬名，想給防疫生活來點小確幸， 可別放過這波優惠良機！

北富銀分析，目前市場上主打高回饋率的信用卡產品， 絕大多數設有回饋上限， 此次疫情帶動許多線下消費轉移到線上完成，降低現金支付的比重， 也更凸顯回饋上限對卡友的影響。以5%回饋率、每期上限200元 推算，只要刷卡4,000元就封頂，在餐飲、日用品甚至教育、 娛樂都大幅仰賴行動支付的此刻，J POINTS卡回饋無上限、刷越多享越多的消費型態， 顯然是對消費者更加友善實惠的選擇。

至於使用J CASH卡的卡友，除了持續享受國內消費1%回饋無上限權益外， 北富銀也額外提供回饋金展延優惠，自今年7月起到期但尚未用完的 回饋金，將自動展延一年並成為海外消費金， 留待解封後好好出國放鬆一下，也為防疫生活添增一分美好嚮往！ 想了解詳細權益及活動辦法，可參閱官方網站說明：https:/ /www.fubon.com/banking/event/ hot/omiyagecard/index.html? fromUrl=news

※謹慎理財信用無價，循環年利率1.42%~15%。