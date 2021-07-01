民進黨議員爆台灣好心肝診所私打疫苗「早知情」？！北市副市長黃珊珊：絕無此事•根本不認識許金川

黃珊珊表示,她不認識許金川, 6月7日之前, 許金川都是透過一位名叫BEN的朋友, 跟她聯絡 (7/1記者會直播截圖) ... 黃珊珊表示,她不認識許金川, 6月7日之前, 許金川都是透過一位名叫BEN的朋友, 跟她聯絡 (7/1記者會直播截圖)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）北市好心肝診所私打疫苗，議員簡舒培指副市長黃珊珊事先知情，且與好心肝診所董事長許金川熟識，並指示先發疫苗。黃珊珊今天(7/1) 在北市記者會上澄清，絕無此事!

黃珊珊今下午臨時召開澄清記者會，她表示，跟好心肝負責人許金川不熟，也沒有加他的LINE, 在6月7日以前, 都是黃珊珊一名叫做Ben的朋友，陸陸續續透過LINE轉達好心肝的心聲給她，說好心肝想加入疫苗合約診所行列。

黃珊珊進一步指出，她收到許多請託訊息，但都沒有轉給任何人，更沒有所謂的施壓衛生局要求先給疫苗。她和許金川第一次透過LINE直接對話, 是在6月9日好心肝事件爆發後, 為了查明真相, 確定是否有不符資格的人士施打疫苗(如下圖) 。

(北市7/1記者會直播截圖)

所有的訊息與證據, 黃珊珊說, 都可以提供給媒體。簡舒培議員也可以直接向黃珊珊本人求證。

黃珊珊強調, 簡舒培公開的群組訊息，是6月9日私打疫苗事件曝光後，府內群組在討論相關調查與懲處時，衛生局長黃世傑再轉貼至衛生局群組(如下圖) ，絕無事前指示這回事。

(北市7/1記者會直播截圖)

民進黨籍台北市議員簡舒培稍早召開記者會，出示LINE對話紀錄顯示，台北市衛生局長黃世傑在群組轉達黃珊珊訊息，內文有好心肝診所董事長許金川簡訊紀錄，且許金川提及「謝謝黃珊珊副市長」(如上圖) 。

(北市7/1記者會直播截圖)

中央社報導，簡舒培提供簡訊記錄稱，黃世傑對話提到包含否認外傳拿健保卡就可施打疫苗，以及許金川曾透過黃世傑，傳訊給黃珊珊，已拿到150支疫苗等內容。

簡舒培並稱，爆發好心肝診所私打疫苗事件後，北市府調查過程，不願透露有高層介入，所有責任推給衛生局基層。

簡舒培說，好心肝診所私打疫苗風波後，北市府基層都很生氣，認為為何由基層承擔責任，她接獲陳情訊息截圖，是在衛生局共118人群組，對話時間是6月9日上午8時到9時。

簡舒培表示，從訊息來看是黃珊珊指示黃世傑，且許金川接種疫苗後，也有傳訊給黃珊珊，北市府對外告知好心肝診所私打疫苗是基層同仁問題，從相關訊息來看，黃珊珊事先知情。

簡舒培指出，黃世傑擔任衛生局長後，是很認真負責的官員且不曾請假，但為何疫情高峰期間要請假1個月，她認為黃世傑可能是被要求請假。