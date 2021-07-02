「台語溯源 歡迎指正!」漢文裡的「亞努斯字」

亞努斯(Janus，拉丁語發音 [ˈjaːnʊs])是羅馬神話裡的「門神」(god of gates)，祂有兩個面孔，一個朝前，一個朝後，可以同時「瞻前顧後」。由於「前」與「後」是兩個相反的概念，因此引申出來，「亞努斯」可以用來象徵任何同時具有兩個相反概念的東西。例如，同時具有兩個相反意思的字，我們就稱之為「亞努斯字」(Janus words)。

世界上各種語言當中，大都有「亞努斯字」的存在。例如在英語裡，「cleave」這個字同時具有「裂開」和「黏著」兩個相反的意思；所以「cleave」就是一個「亞努斯字」。

又如，「clip」(剪輯)這個字同時具有「剪開」和「編輯」兩個幾近相反的意思，勉強也算是個「亞努斯字」。

在漢文裡面也有幾個常見的「亞努斯字」；例如：

一、 「覺」－－在中文裡面，「覺」字有兩種發音，一是在「覺醒」一詞中讀做「ㄐㄩㄝˊ」，一是在「睡覺」一詞中讀做「ㄐ一ㄠˋ」。由於「覺醒」和「睡覺」的意思剛好相反，因此「覺」顯然是個「亞努斯字」。

位於高雄市大社區的著名古剎「翠屏巖」，其正殿取名為「大覺寺」，其中的「覺」字應讀做「ㄐㄩㄝˊ」，以揭櫫「皈依佛法、『大覺』大悟」之涵意；而不是讀做「ㄐ一ㄠˋ」，因為那不是睡『大覺』的地方。

二、 「掛」－－在中文裡面，「掛電話」一詞通常是指講完電話掛上聽筒，也就是切斷通話的意思。而在台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)裡，「掛電話」唸做「ㄎㄚˋ電話」，是接通電話的意思。

台語的「ㄎㄚˋ電話」這種發音係源自日語。按，「打電話」的日語是「電話を 掛ける」，其中的「掛」發音為「か」(ka)。因此，台語「掛電話」中的「掛」唸做「ㄎㄚˋ」就是來自日語音「か」(ka)。

如上所述，「掛」這個字可以用來表示切斷電話，也可以用來表示接通電話，所以它也是個「亞努斯字」。

三、 「娘」－－根據《康熙字典》的解釋：「俗稱：父曰爺，母曰娘。」也就是說，「娘」是「媽媽」的意思。而在古籍《集韻》裡的解釋是：「娘，同孃，少女之號。」可見「娘」這個字可以指已婚的年長女性(媽媽)，也可以指未婚的年輕女性(少女)－－這是兩個相反的概念。因此，「娘」確是一個「亞努斯字」。

另外，在日語裡，「娘」(讀音：むすめ，或mu-su-me)是「女兒」的意思。也就是說，「娘」這個漢字有「媽媽」的意思，也有「女兒」的意思。從這個角度來看，「娘」是個「亞努斯字」更是無庸置疑了。

四、 「青」－－古人對「青」這個顏色沒有甚麼明確的概念。古籍《說文》裡面講得很模糊：「青，東方色也。」說了等於沒說。因此後人在用這個字造詞時，它的意思往往就不是很明確－－有時可能指的是綠色，有時可能指的是藍色。例如，在「青青校樹」一詞中，「青」是綠色的意思。而在「青天白日」一詞裡的「青」卻是藍色的意思。

從人類的視覺效果上來說，綠色跟藍色並無必然的相反含意；因此，籠統涵蓋綠色和藍色的「青」字應該不是一個「亞努斯字」。但是在台灣的政治生態上，卻有另類的解讀。

目前台灣的執政黨通常被稱為「綠營」，而最大的在野黨通常被稱為「藍營」。就拿這次對抗武漢肺炎的抗疫作戰過程而言，身為執政黨的「綠營」當然義不容辭，負起了全面抗疫的任務。而且從2019年年底疫情爆發以來一年多的期間，「綠營」的抗疫成果可說是可圈可點，因而打開了國際的知名度。

反觀號稱最大在野黨的「藍營」，不但沒有善盡在野黨的責任，反而假借「監督」之名，而行破壞之實。舉例來說，「藍營」裡有不少指標性人物紛紛私下偷打疫苗，偷打之後還到處造謠詆毀，說這些疫苗是「乞丐疫苗」。他們不但破壞了國內的防疫紀律，也破壞了我國與友邦的感情。

正當「綠營」在抗疫戰場上向前挺進之際，「藍營」卻用盡各種手段不斷搞破壞、扯後腿。由這種「綠」、「藍」背道而馳的現象觀之，「青」字應該也算是一個「亞努斯字」吧。