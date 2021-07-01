北市寧夏夜市「微解封」爭議　柯文哲: 在不影響台灣3級管制效果下•民生經濟影響最大者先鬆綁

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(台灣英文˙新聞/生活組 綜合報導) 北市率先喊出「微解封」，遭到輿論質疑。昨(6/30)記者會上就有記者提問，現在北農這波傳染，陸續還爆出環南市場等等，很多民眾其實也很擔心，認為還不能放寬管制，北市針對這些疑慮有什麼因應方法嗎? 在經濟跟防疫上是否會有衝突？

柯文哲市長強調，夜市本來就不在中央管制的行業裡面，夜市是自主休市、停業，北市開放也會控制開放攤販數量、人流管制等等，在不影響三級管制效果下，對民生經濟最有影響的先開放。

媒體詢問，6/29 寧夏夜市展開微解封，不過現場民眾卻抱怨，寧夏夜市並沒有把寧夏路封起來，導致出入口兩側的實名制淪為形式，攤商也因為忙著做生意，沒查核客人有沒有掃QR Code或實名制，且攤商跟攤商間也沒有任何防護隔板，請問市長怎麼看？

副市長黃珊珊表示，寧夏夜市6/29 開始微解封，一邊營業一邊沒有營業，出入口都有派人要求實聯制，攤商上都有QR Code請消費者掃描，且都是外帶，寧夏夜市是五星級夜市，對自己高標準要求，還是希望消費者跟攤商都互相遵守規範，在防疫跟經濟中取得平衡。



媒體詢問，過去市長曾說以不用脫下口罩的美術館、電影院為優先解封行業，如今卻突然由夜市先「微解封」，請問決策依據、標準為何？預計下一波會開放的行業有哪些？相關時程及配套？

柯文哲回答，做微解封的決策是科學根據，南萬華相比北萬華是熱區，也沒有立即解封；此外，對老百姓生活最有影響的先處理，所以夜市先降載營業，並持續監看，而北美館就沒有馬上開放。



媒體詢問，昨天台北市20例確診裡面，有多達17例都是社區內的病例，比新北市12例還要多，居全台之冠，防守得比新北市差，卻還搶先微解封夜市，請問北市精準疫調破功嗎？會不會有爆發新一波疫情的風險？

黃珊珊說明，北市剛剛完成上萬人的快篩，快篩多，陽性率自然會升高；近日北市持續精準疫調，也是主動希望把非居家隔離的確診者找出來。她強調，找到這些陽性者是好事，因為這樣才能夠全面找出傳染源，確實斷掉傳染鏈。

防疫工作準備完成

龍山寺地下街自6月30日起自主復業

另外自三級警戒起，龍山寺地下街即配合巿府防疫政策自5月15日起全面自主暫停營業至6/30。在考量防疫需求及業者生計，龍山寺地下街商場自治會遂研議復業之意見。經台北市市場處6月29日邀集市府衛生局、商場自治會現場履勘，確認各項防疫措施符合防疫規範，決定除八大類（按摩、電子遊戲場、夾娃娃機等）仍需暫停營業外，龍山寺地下街其他業種之店家自6月30日起得恢復營業。

市場處表示，為配合商場復業，已先協助招募安心上工人員協助商場進行實聯制等防疫措施，並由商場物管公司發布防疫公約，要求各店家配合防疫，做好一切防範措施，並再提醒命理區從業人員應設隔板及於出入口增加酒精消毒等措施，予民眾及店家一個安心的消費環境。

市府同樣再次提醒，巿民仍應遵守防疫規定，戴口罩、保持社交距離，共同做好防疫，以維護商場優良購物環境！

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