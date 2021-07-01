7/1起恢復家庭類移工轉換雇主　接續聘僱當天未做PCR　重罰雇主30萬

自7月1日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)。 示意圖／Getty Imgages 自7月1日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)。 示意圖／Getty Imgages

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，本土確診案例連續1週低於百人，經考量失能者家庭照顧需求，自即日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱(含期滿轉換)；至於其他產業移工仍暫緩轉換，未來將視疫情再行檢討。

勞動部次長王安邦表示，考量失能家庭照顧需求，缺乏替代人力，即日起恢復家庭類移工轉換，但有新規定要求新的雇主必須得遵守。

指揮中心說明，家庭類雇主接續聘僱（含期滿轉換）家庭類移工時，當日必須安排移工至合格醫療機構進行核酸檢驗（PCR），檢測費用應由新雇主支付。

假設接續聘僱移工檢測PCR後確診，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件接續處理。

若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主也應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

指揮中心強調，新雇主如果未在接續聘僱(含期滿轉換)當天安排移工檢驗PCR，將依「就業服務法「規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。

另外，雇主如果委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，仲介公司將被依「仲介公司違反就業服務法」規定，處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。