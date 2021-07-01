7/2起入境、檢疫期滿全面普篩！檢疫第10至12天須家用快篩

指揮中心宣布7月2日起所有入境旅客皆需3次篩檢，包含檢疫前及期滿前須執行1次PCR檢驗外，新增檢疫第10至12天以家用抗原快篩採檢1次。 ... 指揮中心宣布7月2日起所有入境旅客皆需3次篩檢，包含檢疫前及期滿前須執行1次PCR檢驗外，新增檢疫第10至12天以家用抗原快篩採檢1次。 (指揮中心提供)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央原先不顧外界質疑堅持入境不全面普篩，但在接納專家學者建議後，指揮中心今（1）日宣布2日起所有入境旅客皆需3次篩檢， 分別為入境時PCR、檢疫10到12天間居家快篩、檢疫期滿前再次PCR，且所有陽性個案都會進行病毒定序。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，今天早上專家會議針對入境檢疫措施達成新共識，未來所有入境者在回到社區之前都要進行3次檢驗。

陳時中說明，入境採檢措施至少會實施1個月，一律公費支付，入境PCR採檢深喉唾液、居家快篩採抗原快篩、解隔離前PCR採鼻咽拭子採檢。

針對重點高風險國家入境者，除維持現行專案一律入住集中檢疫所，住進檢疫所前須進行1次PCR採檢，及解隔離前再驗一次PCR檢測外，另增加檢疫第10至12天須要以「家用抗原快篩」採檢1次。

自其餘國家入境者，入境時以深喉唾液PCR進行1次採檢，檢疫14天期間，除解除檢疫前需要再做1次PCR採檢，也增加檢疫第10至12天需要以「家用抗原快篩」採檢1次。

另外，所有入境者一旦檢驗陽性，均進行病毒基因定序。

陳時中解釋，對所有入境陽性者執行病毒基因定序，主要是為了應圍堵最早在印度發現的Delta變種病毒，可望掌握境外移入個案狀況。另外，國內群聚疫情確診者、不明感染源個案也會執行基因定序，希望掌握變種病毒株在台灣傳播情形。