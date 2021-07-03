〈時評〉「防疫經濟學」興起 建立科學模組才能長久

國內COVID-19疫情仍未歇，全台防疫3級警戒持續，餐 廳暫停內用，28日賣場美食街空蕩蕩，僅有零星等待外 帶餐點的民眾。 中央社... 國內COVID-19疫情仍未歇，全台防疫3級警戒持續，餐 廳暫停內用，28日賣場美食街空蕩蕩，僅有零星等待外 帶餐點的民眾。 中央社記者鄭清元攝 110年6月28日 (來源 中央社)

新冠肺炎疫情嚴重衝擊台灣內需產業，短期內如何兼顧防疫及經濟發展需要，「防疫經濟學」已成為全球新顯學，政府要做好長期抗疫準備，兼顧防疫及經濟發展需要。

防疫兼顧經濟才長久

台灣經濟發展，大致可以區分為內需消費，以及外銷工業兩大方向，長期以來兼籌並顧，但是新冠肺炎疫情衝擊，打亂市場，內需消費受創嚴重，已影響476萬餘人就業機會，政府雖然極力紓困，但如何兼顧眼前與長期防疫及經濟發展需要，才是長久之道。

歐美國家都了解疫情沒有那麼快解決，在決定防疫政策時，都會邀請經濟學家，一起共商週延的兩全其美策略，「防疫經濟學」逐漸興起，例如英國，已請倫敦大學建立起防疫、經濟並重模組，一切以科學實證為基礎，廣納建言，行動方案是：圍堵、研究、減緩、減災，形成最佳策略，絕非行政官僚閉門造車，自以為是做決策。

許舒博防疫三建議值得參考

台灣商業總會理事長許舒博最近針對全台三級警戒，提出建言，他説，全面警戒封得太久，民眾正常收入受到影響，社會問題就發生，政府應考慮三項政策：(一)局部放寬餐飲業內用限制，(二)把負責家庭生活支柱的勞動者，列入前三類優先施打對象，(三)開放民間採購疫苗。

他認為，長期三級警戒，又沒有規劃妥善的防疫經濟政策，人民的經濟損失非常嚴重，倒閉風潮加上失業率，長期下來影響太大，不容小覷。

據統計，餐飲、觀光旅遊、百貨、運輸業、零售、美容美髮等行業，自5月以來，有高達9成業績直直落，半數商店業績下滑4成以上，衰退60％以上佔27％，28％暫停營業，1.5%永久停業，影響相當大。

內需消費萎縮嚴重

由於現在疫苗已經逐漸增加，加上普篩、快篩發展快速，政府應可考慮規劃普設篩檢站，或企業篩檢，設計有效期限陰性證明、疫苗護照，全面推動二維條碼、熱區管制、跨域檢測，再依據各產業需要，分別規劃有效防疫、合理開放、以保障民生經濟，穩定人民生活，才能讓抗疫之路走的長久。

政府紓困措施也只能救急不救窮，如果以現在每戶1萬元紓困金，只能說是杯水車薪，不能根本解決人民生活困窘，如何有效做好防疫，兼顧產業生存發展，以及中小企業、勞工生存需要，必須審慎考慮，任何偏廢，都足以造成國家及人民長期而且嚴重傷害。

當前三級警戒是不得已措施，但是仍有相當改善空間，尤其在管制經濟方面，應可考慮在不影響防疫原則下，有條件放寬。例如餐飲、旅宿業，應可考慮規劃實施企業快篩、陰性證明、開放公共空間、管制人流、安全衞生、從業人員體檢等諸多措施配合，適度放寬內用服務，讓業者能夠維持基本收入，員工有薪水，共體時艱。

開放公共空間救餐飲

以台北市有名的晶華酒店為例，經營績效斐然，眾所週知，但是如此管制人民外食，根本沒有生存空間，不如協助業者，做好企業快篩，防疫管制，合理開放為宜。

晶華酒店四週公共空間不小，人行道、公園、廣場，其實都可以有條件開放，協助業者適度規劃使用，在保持安全距離，嚴限用餐人數，以及清潔衞生管制條件下，配合酒店室內空間，讓業者能夠繼續營運，保護員工生計，防疫兼顧生存，才能長期抗疫。

台北市各餐飲百貨公司，如寒舍艾美、文華東方、君悅酒店、台北101、南山微風、新光三月、遠百⋯，以及全台各地餐飲服務業，各大商圈，或中小型餐飲業都一樣，如何兼顧防疫安全、企業生存、員工生計，才是多贏策略。

防疫經濟內外並重

旅宿業也一樣，可普遍推動企業快篩，從業人員或來客如果取得陰性證明或疫苗護照，並做好分流、分期、清潔衞生、空間管制、社交距離狀況下，適度開放營運，增加企業營收，才能穩定員工生計，以及經濟發展。

其他內需產業如美容美髮業，在兼顧業者營運及防疫需要，建立標準作業準則，讓業者及客人都有遵循依據，維護疫情安全，並保護從業人員能夠穩定經濟及生活。

至於外銷工業方面，歷經京元電員工確診停工事件後，政府應有充分經驗，如何建立防疫生產兼顧的標準作業準則，透過各產業公會協助推動，再由各級政府依職權幫助企業，逐步建立標準作業程序，才能長久，而且不致傷害企業及員工的生存發展。