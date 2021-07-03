〈時評〉一樣的捐贈 不同的心意

美國捐贈的莫德納（Moderna）疫苗，陸續配達各醫院 及接種站，新北市2日開始為民眾施打疫苗，施打首日 ，民眾接種情形踴躍。 ... 美國捐贈的莫德納（Moderna）疫苗，陸續配達各醫院 及接種站，新北市2日開始為民眾施打疫苗，施打首日 ，民眾接種情形踴躍。 (來源 中央社)

在台灣出現需要疫苗的燃眉之急後，截至目前為止，依時間序，已有中國、日本、美國、立陶宛等四個國家分別做出回應。

日本、美國捐贈的第一批疫苗已先後運抵台灣，立陶宛的捐贈也訂出時間在九月底之前。來自於日本、美國、立陶宛的疫苗捐贈，近因無非就是去年中台灣捐贈口罩後禮尚往來的互動，是善的循環（跟日本則另有311大地震捐款的遠因，以及其後十年間雙方的密切往來）；立陶宛外長說的「愛好自由的人們應該互相關照」，更是對人性的光輝做了最好的詮釋！

反觀第一個跳出來說要捐贈疫苗給台灣的中國，至今沒有任何進展，問題的癥結何在？是台灣的防疫團隊不近人情、不懂得疫苗多多益善、不顧人民的死活嗎？

答案是：笨蛋，問題在中國啦！

可不是嗎？美國、日本、立陶宛的疫苗捐贈，沒有任何附加條件，沒有任何政治語言！那像中國，出口閉口願意捐贈疫苗給台灣「同胞」，政治意味十足：一般捐贈的對象，無非是外國、外人或它者，那有國家捐贈疫苗給同胞的不倫不類講法？職是，中國如果說願意捐贈疫苗給台灣，至少邏輯上還沒有語病，台灣後面硬要加上「同胞」兩字，就是在政治上吃台灣豆腐的畫蛇添足！

另外，日本捐贈台灣AZ疫苗、美國捐贈台灣莫德納疫苗的同時，不能也不會阻攔台灣接受其它國家的疫苗捐贈或其它廠牌疫苗的採購；中國則是一方面嚷嚷要捐贈中國製造的疫苗給台灣「同胞」，另一方面是大力阻攔BNT德國原廠與台灣的疫苗買賣簽約，在攸關人命的疫苗之前，不忘冷血地玩一手紅蘿蔔、一手棍棒的政治把戲！

最後，疫苗是醫療公衛的範疇，台灣不是醫療公衛落後的第三世界國家，在安全性的考量下，除非有先進國家（而非已無公信力的WHO）認證的疫苗，否則，中國跟在台中國人政客敲鑼打鼓推薦的「政治疫苗」，是沒有市場賣點的！當黃昭順、張榮味、連戰夫妻、丁守中、張顯耀等人，不是趕搭飛機赴中國打國藥、科興疫苗，而是在台灣插隊打特權的AZ疫苗時，已經讓中國疫苗下不了台了！當法國宣佈於6月9日起，放寬接種疫苗者入境，但不含接種中國（國藥、科興等）疫苗者，這麼露骨地指名道姓，更是對中國製疫苗賞巴掌！

綜上，台灣向中國疫苗說不，剛好而已！

（作者為新竹教育大學退休副教授）