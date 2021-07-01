善牧推Rihaday/ Masvalaa平安箱　陪伴疫情下風險家庭

天主教善牧基金會期望善牧平安箱的物資能協助花蓮當地經濟為難的家庭解燃眉之急。（圖片基金會提供） 天主教善牧基金會期望善牧平安箱的物資能協助花蓮當地經濟為難的家庭解燃眉之急。（圖片基金會提供）

為協助及支持偏鄉家庭在疫情期間渡過難關，天主教善牧基金會發起Rihaday/ Masvalaa善牧平安箱計劃，結合花蓮光復、玉里、瑞穗、卓溪在地部落小農、居民及志工，每二週送一次物資，希望透過部落「互助」的精神，幫助69戶家庭挺過疫情。

天主教善牧基金會表示，自全國進入三級警戒，原本能照顧孩子的學校、課後照顧服務聚點關閉後，部落許多孩子面臨家長因農務工作而不在家，有一餐沒一餐，加上疫情期間許多工作減班，家長經濟每況愈下，連帶影響著孩子的餐食與健康。當家長必須長時間、高密度的與孩子相處，生活中卻又缺乏其他寄託與空間，加上疫情延燒可能影響生計與工作的焦慮，疊加起來經常是更多親子衝突的起因。

然而，政府紓困政策僅補貼家中國小以下孩童、國高中及五專前三年身心障礙者的家庭，每戶一萬元的紓困補貼，但社工在檢視政策條件時，發現一般生國、高中生家庭在全國實施三級警戒後，同樣也面臨經濟收入中斷及家庭伙食開支增加的現象，更是不容忽視的家庭議題。

為協助這些家庭走過困境，善牧在光復、玉里、瑞穗、卓溪成立「Rihaday/ Masvalaa善牧平安箱」服務計畫，透過部落原有的的互助關係，共同關懷每一個善牧服務的個案家庭。善牧基金會指出，「Rihaday」在原住民族阿美族的語譯，即「平安」的意思，而「Masvalaa」是原住民族布農族語，即「好好過生活」的意思。Rihaday/ Masvalaa善牧平安箱並不僅是物資、分裝、送至案家的服務，更希望運用部落「互助」精神，透過在地力量的集結，帶動地方小農、居民、志工等共同服務需要的家庭。

善牧基金會表示，此次非常感謝新茂股份有限公司捐款贊助善牧平安箱計劃，預計平安箱計劃將提供69個家庭3個月的民生物資，社工也透過平時家訪及電話訪視，關心家戶生活所需，除基本民生物資、蔬果外，也提供案家所需特殊物資需求，包括嬰幼兒的尿布及奶粉、青少女用的內衣及衛生棉、年長臥床長輩的麥片及尿布…等，希望平安箱的物資是貼近家庭的需求。

此外，善牧也呼籲政府重視原鄉第一線社工的健康權益，疫情期間申請紓困案件數量爆增，原住民族家庭中心的社工站在第一線服務工作，面對疫情的威脅卻無法得到中央防疫物資的協助，期盼政府能重視社會工作面對的危機。