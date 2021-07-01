歐盟禁用印度代工AZ疫苗 不甩WHO批准稱仍與原版有差

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）印度代工生產之AZ武漢肺炎疫苗被歐盟認為與原廠「有差異」，即使已獲世界衛生組織（WHO）批准，仍無法授權在歐盟使用。

歐盟藥品管理局（EMA）昨（30日）表示，由於這種疫苗是生物製劑，製作條件若有些微差別，都可能導致最終產品產生差異。而歐盟法規要求，在許可程序方面，製作場地和生產程序都必須納入評估和批准，因此拒絕授權印度代工之AZ疫苗。

印度版的AZ-Covishield疫苗是由印度血清研究所（SII）生產，是一款低成本且廣泛在非洲使用之疫苗，目前已受WHO核可，並透過WHO的疫苗分配機制COVAX，提供給非洲國家使用。

世衛非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）昨表示，這款疫苗和原版的AZ-Vaxzevria根本是一樣的疫苗，差別僅在於是在歐洲以外的國家製造的，無法在歐盟通行實在很可惜。

代表54國的非洲聯盟（AU）也於抱怨歐盟疫苗護照不承認在非洲廣泛使用的低價印度製Covishield疫苗，對於非洲地區接種該疫苗的民眾相當不利且有失公平。

根據中央社，目前歐盟認可的武漢肺炎疫苗僅包含莫德納（Moderna）疫苗、美國輝瑞（Pfizer）與德國BNT共同研發的疫苗、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗與阿斯特捷利康和牛津大學共同研發、在歐洲製造的AZ疫苗Vaxzevria。