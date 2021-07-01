台灣7/1增47例本土新冠肺炎、13死

台灣7/1新增47例COVID-19本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。 （取自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣7/1新增47例COVID-19本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。 （取自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增50例COVID-19確定病例，分別為47例本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。



指揮中心表示，今日新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日。





指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。



指揮中心表示，今日新增3例境外移入，分別為案14926、案14927印尼籍男性漁工，以及案14941菲律賓籍男性漁工。

案14926、案14927分別為印尼籍30多歲及印尼籍20多歲男性漁工，去(2020)年12月自印尼來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿採檢陰性即登船出海工作；2人均於今年6月16日返臺，入境後至防疫旅館檢疫，29日接受檢疫期滿前採檢，皆於今日確診；由於2人在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案14941為菲律賓籍30多歲男性漁工，5月13日自菲律賓來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月27日檢疫期滿前採檢陰性，5月29日檢疫期滿後登船，未再下船，6月14日因工作需求再次採檢陰性，6月16日因同船漁工確診，故移至防疫旅館進行隔離，6月29日隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且隔離期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心統計，截至目前國內累計14,853例確診，分別為1,175例境外移入，13,625例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號(案14795)，共累計103例移除為空號。

自2020年起累計661例COVID-19死亡病例，其中653例本土，個案居住縣市分布為新北市334例、臺北市251例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣10例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。