【住宿餐飲逾6千人無薪假】陳時中: 台灣指揮中心將研擬餐飲、夜市管理指引•拚7/12開放

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊國內餐飲市場，許多餐廳因暫停內用服務生意大幅下滑，許多餐飲業者都像台北市東區這... 武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊國內餐飲市場，許多餐廳因暫停內用服務生意大幅下滑，許多餐飲業者都像台北市東區這間居酒屋一樣，轉賣外帶餐盒，盼撐過低潮。中央社

更新時間: 2021-07-01 17:20

首次發稿: 2021-07-01 14:30

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）3級警戒持續至7月12日，餐飲禁止內用，重創業者生計，指揮中心擬推出餐飲、夜市管理指引，制定方向包含攤商造冊人流管制等，拚7月12日開放營運。

全國防疫3級警戒延長至7月12日，餐飲業生意受到嚴重影響，台北內湖一家餐廳除改推外帶5折優惠救生計，更提供愛心便當給需要的民眾自行取用，自救也不忘助人。中央社

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情走向，可能受屏東Delta變異病毒群聚影響，該群聚至昨天(6/30)累計15例，包含白牌司機、親友、乘客、秘魯返台祖孫、鄰居祖孫、枋寮鄉果農夫妻等人染疫．目前還有3人待病毒定序，疫情是否擴大備受關注。

由於近期國內武漢肺炎病例持續減少，指揮官陳時中昨(6/30)跟今天(7/1) 都在記者會上透露，擬推出餐飲、夜市管理指引，拚7月12日開放營運。

台北市部分夜市昨天起「微解封」，全台夜市、餐廳期盼有望跟進恢復營運。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨下午在記者會中表示，下一步會推出餐飲、夜市戰備管理指引，預計一波波推出來，若督導各單位落實執行、疫情下降，7月12日可望開放。

武漢肺炎疫情讓無薪假風暴再起，根據最新減班休息（無薪假）統計，實施人數高達1萬3626人，其中住宿餐飲業、批發零售業受疫情影響嚴重，合計逾6000人放無薪假。

勞動部7月1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計1305家，實施人數1萬3626人，與6月24日公布實施家數計987家，實施人數1萬229人相比，這次增加318家，人數增加3397人。

細看數據，無薪假實施的重災區仍是住宿餐飲業及批發零售業，分別有267家、4174人及321家、2087人實施無薪假，且都較上期增加，主因受武漢肺炎全國三級疫情警戒影響，民眾減少外出。

中央社引述勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王金蓉說，從數據可以看出，這期實施無薪假的事業單位都屬於小規模事業單位，這也符合住宿餐飲業、批發零售業等的產業特性，數據也呈現出與疫情正相關。

王金蓉也提到，這期包含藝術、娛樂及休閒服務業實施人數也有增加，有49家、587人實施，這個行業主要包含遊樂場、休閒娛樂場所等，也都是受疫情衝擊而實施減班休息。

根據統計，這期實施家數最多的為批發零售321家，其次為住宿餐飲業267家、支援服務業184家；就實施人數來看，最多的是住宿餐飲業4174人，其次為批發零售業2087人、製造業1952人。

截至昨天 (6/30) 國內累計1萬4804例確診，分別為1172例境外移入，1萬3579例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。自2020年起累計648例死亡病例，其中640例本土，另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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