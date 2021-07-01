疫情影響芒果銷售　臺灣農業金庫和亞洲台商總會攜手行銷挺果農

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今（2021）年的臺灣芒果產量預估超過19萬公噸，受到疫情延燒及網路不實訊息，國內外的芒果銷量均受到影響，農業金庫今(1)日和亞洲台灣商會聯合總會共同舉辦「買芒果，挺農民」線上記者會，協助行銷芒果鮮果。

今年芒果產量預估超過19萬公噸，比去(2020)年約增加11%，台南市、屏東縣、高雄市和嘉義縣，四個縣市約佔總產量的95%。為響應政府「企業認購芒果」行動，農業金庫於「農金安心GO」網站首頁，設立「愛芒一夏 挺農一下 芒果專區」，延續鳳梨成功行銷經驗，目前上架的國產芒果，由農會和青農提供，來自屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、彰化縣、台東縣。

全國農業金庫表示，「農金安心GO」上架產品，需具備產銷履歷(TAP)、有機、HACCP安全驗證標章或台灣農產品生產追溯條碼(QR code)。自6月30日到7月31日間，購買國產生鮮芒果，每單滿500元現折50元，輸入折扣碼再折5元，還可以至農產嘉年華官網登錄發票，週週抽好禮。

對於臺灣芒果鮮果外銷的部分，依序輸銷中國、香港、南韓、日本、美國、新加坡、加拿大、澳洲、馬來西亞、澳門和汶萊，以亞洲市場為主，亞洲台灣商會聯合總會會長劉樹添總表示，將會轉請亞總各國台商總會鼓勵會員熱烈響應此一「回饋故鄉，疼惜農民」的有意義活動。