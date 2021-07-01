中共百年造勢大秀　浮誇黨慶背後的高壓集權

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）中國在今（１）日上午8時於天安門前舉行中國共產黨成立100周年大會，場面盛大。然而在中國當局此一標誌性的歷史時刻，中國內政外交並非一派平和，實則暗潮洶湧，爭議不斷。

據央視直播報導，除中共總書記習近平、中國國務院總理李克強等現任政治局常委外，前總書記胡錦濤、前總理溫家寶皆出席該活動，江澤民則並未出席。

慶祝活動場面盛大，約6萬人到場觀禮，官方還刻意安排與會者摘下口罩塑造「無罩安全」景象，走一場「抗疫成功」大秀。活動無地面閱兵但有空中部隊的飛行表演，由殲10戰機排出代表中國成立週年的「71」，以及由直-10直升機排列出代表中共成立週年的「100」。

外媒看百年黨慶：「非比尋常」

BBC報導，中共精心策劃百年黨慶，試圖將自身塑造為中國快速發展的代名詞。報導引述英國經濟學人智庫亞洲分析師任韜（Tom Rafferty）觀點指出，中國當局一貫強調當前是有別於1978年後改革開放時期的「新時代」，這也重點展現了現任領導階層的雄心壯志。

美國之音則引述中國觀察人士分析，適逢建黨百年，中國內部控制更趨嚴厲，對外雖試圖緩頰，但戰狼姿態依舊剛硬，激起並加劇中國與西方國家的對立。而習近平在近日的談話中要求黨員「忠誠」，突現黨內部矛盾激化。中國試圖解決黨內與內政問題的高壓統治，乃至圍繞COVID-19病毒真實起源與疫情隱匿與否之爭議造成的內外動盪，使得「百年黨慶」在「百年變局」的陰影之下益顯非比尋常。

CNN的報導指出，除了習發表談話確保「忠誠」，中共以壯觀豪華「百年文藝演出」以及過去幾星期官媒不斷頌揚該黨與領導人的美德與成功，來掩蓋刻正面臨的「包含經濟成長減緩、人口老化、勞動力萎縮以及西方陣線日益團結的不利局面」，更淡化掩飾大國崛起下，該黨曾經的錯誤與高壓手段的殘酷陰影。

浮誇黨慶背後： 噤聲主權、民主、人權

京當局高調渲染百年黨慶，一派姿態高昂。對於近期爭議不斷的主權、民主、人權等問題更是立場強硬。

過去數年來，國際屢屢披露，將超過百萬的維吾爾人及其他少數民族強行拘留在新疆的大型集中營進行「再教育」，強迫前往工廠進行體力勞動，並對部分維吾爾婦女施加「強制絕育」、酷刑、性侵等不人道的暴行。來自西藏、新疆、維吾爾的人權團體也曾聯合指控，中國政府在新疆、西藏與內蒙古進行種族滅絕與鎮壓，並干涉新聞自由。對此，美國、加拿大、澳洲、歐盟等多國相繼公開譴責中國，更進一步提出相應制裁，同時國際企業響應人權拒用新疆棉，也因此承受中共怒火。人權與新疆已成為北京當局無可逃避又不能觸碰的痛點。

習近平在本日致詞中大談「一個中國」，指要保持香港、澳門長期繁榮穩定，解決台灣問題。習近平強調，堅持「一中原則」、「九二共識」，推進「和平統一」進程，並要「粉碎任何『台獨』圖謀」。針對兩個特別行政區，要全面準確貫徹「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」的方針，落實中央對香港、澳門全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

然而，自2020年6月30日起實施國安法的香港，在短短一年內，集會、言論與新聞自由皆受箝制，中聯辦看似凌駕於港府之上，香港特區地位、法治與所謂「一國兩制」，在風雨飄搖之中搖搖欲墜。

香港言論自由的標竿的《蘋果日報》也遭斬草除根，今年4月，其創辦人黎泰英被當局遭以「未經批准集結罪」判處20月徒刑，另有多項罪名在身，恐面臨終身監禁。6月，500名警察突襲該報總部，以涉嫌「串謀勾結外國勢力」為由逮捕五名高層，分別為壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、蘋果日報總編輯羅偉光、副社長陳沛敏、蘋果動新聞總監張志偉。23日，主筆楊清奇因同一罪名也被捕。27日，前主筆、英文版執行總編輯馮偉光在搭機離港前往英國時，也被港警以涉嫌勾結外國勢力拘捕。根據國安法，港蘋高層最高可被處無期徒刑。

黨慶頌祖國繁榮昌盛 港民搶先舉家移民

中共當局對於民眾言論自由與集會自由的箝制持續擴大。繼《蘋果日報》遭整肅，當地延續18年的象徵香港民主抗爭的「七一遊行」也在今年走入歷史。港府高層人事變動，警察背景的李家超走馬上任「政務司司長」，「武官治港」的趨向更顯示港區治理的高壓走勢。

在百年黨慶前夕，港媒立場新聞揭露港民趕在7月1日逃出生天，出走英國，無異於是對精心籌劃、傾力造勢、宣揚黨國美好強盛、全國萬眾一心的中國共產黨的赤裸諷刺。