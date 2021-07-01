疫情攪局！塩田千春個展延期至10月　台北市立美術館所有展覽順延

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台北市立美術館展覽全部延長展期，日本當代藝術家塩田千春個展將延長至10月17日。

配合全國三級防疫警戒，台北市立美術館（以下簡稱北美館）自5月15日停止對外開放，展覽也都變，隨著警戒延長，北美館向展出藝術家與合作機構協商與爭取後，決議將原有展覽全部延長展期。

日本當代藝術家塩田千春創作生涯最大展「顫動的靈魂」（The Soul Trembles），國際巡迴首站北美館亮相，不料疫情攪局，原本將展至8月現將延期至10月，此次展出帶來藝術家25年超過100件觸動人心的創作，代表作包含以白線纏繞的船列所組成的《去向何方？》、滿佈300平方公尺空間紅線的《不確定的旅程》，及黑線交纏的《靜默中》，以藝術家童年記憶中大火後棄置現場的焦黑鋼琴為主的裝置。

其他延期的展覽包含，「大遷徙：盧明德」延至9月19日，三樓年度藝術家個展包括陳建榮、鄭先喻、廖祈羽與傅雅雯延至8月8日，而2017台北美術獎首獎「花園─王煜松個展」則延長至8月22日。

此外，原定今下半年推出的2018台北美術獎首獎王連晟個展，以及109年申請展當中何孟娟與江凱群二位藝術家的個展，都將順延至明年(2022)登場。

北美館表示，閉館期間民眾無法親臨展覽現場，本館特別提供「宅在家裡的北美館」之線上資源，如獲得熱烈迴響、由館長王俊傑親自導覽「塩田千春：顫動的靈魂」影片，或是邀請「大遷徙：盧明德」二位展覽顧問包括藝術家莊普與媒體人鄭乃銘，漫步於展場對話的影片等，民眾都可以透過本館官網的線上資源專區，找尋到更多相關的網路資源。

北美館的語音導覽APP則收錄了包含「接近─賴志盛」等四檔展覽的作品介紹，部分展覽更邀請到藝術家親自錄製，供民眾在家也可深度了解展覽內容。

依據中央與台北市政府的防疫規範，隨著疫情變化，北美館將持續滾動式調整與加強防疫措施，並將另行公告本館重新對外開放時間，屆時預計全面採取預約制，讓人流分時段參觀並限制入館的總人數。提醒觀眾抵館前請留意北美館官網與臉書，以獲取最新參觀訊息。