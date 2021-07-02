〈時評〉台灣同島一命 不應分區微解封

台北寧夏夜市6月29日起「微解封」，重新復業，一名 香腸攤老闆1日表示，停業以來已經賠很多錢了，能夠 營業就加減補一些回來。 中央社... 台北寧夏夜市6月29日起「微解封」，重新復業，一名 香腸攤老闆1日表示，停業以來已經賠很多錢了，能夠 營業就加減補一些回來。 中央社記者張新偉攝 110年7月1日 (來源 中央社)

台灣疫情控制得宜，每天確診人數已有下降趨勢，許多人盼望微解封，但面對傳播速度更快的新型變種病毒Delta來襲，全台對於「解封」、「微解封」應該有一致標準，而且「宜緩不宜急」，才能避免重蹈覆轍，出現國外解封又再封、拉長抗疫時間的困境。

台灣過去兩周的確診人數，從數百人降到上百人，如今大致控制在兩位數，這是同島一命、攜手對抗疫情的成果。當然，全台進入三級緊戒已經超過一個月，各行各業都受到衝擊，加上許多人都悶在家裡、無法出門，希望解封的呼聲不斷被拿提出來討論。

但截至目前為止，台灣卻有不同縣市、不同標準的現象。現階段，仍是三級警戒到7月12日，由於限制人流的緣故，許多夜市紛紛自主停業。至於是否要先提前解封，大家有各種的需求和呼籲，中央流行疫情指揮中心也訂出明確的規範指引。

首先，是要解封的地點，必須該場域具社會價值，第二是該場域可維持戴口罩、社交距離政策，第三是考量放寬該地點、場域後，是否增加交通流量，造成人流大增。同時，為了替解封提前準備，指揮中心也開始受理專案申請。

由於夜市人流控制不易，因此，像是嘉義市文化路夜市、嘉樂福夜市與彌陀夜市等都維持停業狀態，正在等到7月12日以後的解封與否結果，高雄市、新北市、台南市和嘉義縣的攤商希望能解封，但仍遵從中央指引，尚未進一步開放。

以嘉義縣為例，已經維持半個月零確診，仍然不敢鬆懈；反觀台北市，目前每天確診人數都還有二位數以上，卻已經開始放寬標準。以饒河夜市為例，從6月底開始的人流已經悄悄回籠。

不僅如此，北市夜市自6月29日起開始有條件復業，比照餐廳防疫規定，只能外帶、禁止內用，並且授權自治會管理，每天可以1/4的攤商營業，但必須在夜市出入口設置簡訊實聯制的管制。

台北市的微解封，其實並不符合中央指引，因為該地點是否符合社會價值就有疑慮，雖然解封與否，關係著這些攤商的生計，但其他縣市也有同樣的壓力，卻依然遵守中央標準，唯獨只有台北市搶著徵解封，萬一疫情再起，恐怕不是柯文哲所能承擔。

台灣早已是一日生活圈，不該分區解封，也不應該分區微解封，尤其是變種病毒可能來得又快又急，不妨等到疫苗大規模接種後，再來進一步解封，才能確保解封之路走得愈來愈穩。

（作者李平華，資深媒體人）