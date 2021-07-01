保障臺灣農民收益　農險基金7/1日正式運作

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會今(1)日表示，依農業保險法成立機構的農險基金，歷經半年的籌備自7月1日起正式運作，主要任務為執行農業保險危險分散機制，並肩負勘損人員訓練、教育推廣宣導及資料庫建置等法定任務。

據農委會統計，自2017年起擴大試辦農業保險，提供農民1/3-1/2保費補助，以鼓勵農民投保，截至6月，已開辦25種品項、38張保單，累計投保7.6萬件，投保金額253億元，覆蓋率由2015年度開辦時0.93%，至2020年提升為9.63%。

5月推動豬隻死亡保險強制投保措施後，目前已達22%，除由產險公司擔任保險人外，為配合產業政策需要，近年來陸續推出以農會擔任保險人的政策性保險，如釋迦及香蕉收入保險，以保障農民收益。

今年更將家畜保險納入農業保險體系，未來將推出水稻收入保險，規劃所有稻農均納入保障範圍，以協助農民分散經營風險。

農委會感謝金融監督管理委員會，在「 農業保險合格勘損人員管理辦法」及「 農業保險危險分散及管理機制實施辦法」訂定過程中多次提供寶貴意見，並促請國內產險業者組成共保組織承擔農業保險危險，有效擴大國內承保能量並利於危險均化。

臺灣由於農作物樣多量少、天災發生頻率高且損失幅度大，不易符合保險大數法則，由農險基金辦理農業保險之再保險及危險分散，適當配置自保險人分進之危險，或自留、或向國際市場再保，可在理賠較少年度將保費滾存於基金，以因應大災年的資金需求，藉此蓄積能量、降低保險費，並促使保單內容逐步貼近農民需求。

此外，保險標的物多為具有生命及財產屬性的農業產物，其價值依生長狀態而變動，實損實賠型保險商品應由專業的勘損人員辦理，以保障農民權益。農委會已經公告梨保險、香蕉植株保險、豬隻死亡保險、豬隻運輸死亡保險及乳牛死亡保險等5張保單，應由合格勘損人員認定損失，並由農險基金辦理勘損人員培訓及核發合格證書等事宜，以建立勘損之公信力。