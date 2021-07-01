舒壓！台灣雲門教室推線上課程最低六折　上班族：椅子伸展操肩膀很有感

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)全國三級警戒延長，不少人心理壓力變大，雲門教室即日起推出獨家限量直播課程，線上直播成人律動課「20人單堂隨選精緻班」或「200人天天律動團體班」，最低可享六折優惠。

雲門教室針對成人推出線上直播律動課程，分為「單堂隨選精緻班」和「天天律動團體班」兩種。「單堂隨選精緻班」每堂課限量20人小班制，課程時間為60分鐘，著重身體能力訓練；「天天律動團體班」針對每天有動身體習慣，且喜愛與群體運動的族群，每堂課上限200人，課程時間30分鐘，適合利用上班空擋活動筋骨。

雲門教室表示，自6月3日於社群平台推出每日免費線上直播律動，至今已經累計海內外超過30萬觀看人次，每天有上萬個家庭持續在家動起來，有學員表示，「防疫在家，跟著雲門教室線上直播課程動一動，在肢體伸展收放之間，慢慢鬆綁不安的心緒」、「可以開心隨意伸展平衡，原來，我也是會跳舞的嘛！」

雲門教室說明，五月中旬以來許多公司開啟居家上班，陸續接到企業洽詢線上課程的可行性，希望照顧員工的身心健康，也能凝聚團隊向心力。此次推出的線上課程，透過老師帶領，開啟「喚醒身體」、「啟動五感」、「呼吸延展」、「創意律動」、「撫順心靈」等不同階段的身心引導，以緩和溫柔的方式帶動大家獲得全身壓力釋放，享有酣暢淋漓的快感！人人都能自在無負擔的，跳出屬於自己的舞。

任職金融業的學員江紀誼表示，老師引導很生活化、也很親切，最後椅子伸展動作，對於一整天坐著的上班族很實用，肩膀真的有比較輕鬆感覺，工作效能與品質都大幅提升！

雲門教室特別為不同企業量身訂作專屬課程，無論是久站或久坐的職務，都可專案設計符合企業需求的身心律動紓壓課程，讓企業夥伴們在疫情下也能發揮社會責任，照顧好員工，成為家庭工作者最體貼的支援系統。

「單堂隨選精緻班」課程原價單堂400元，現在採任選6堂1,500元優惠。「天天律動團體班」一周六堂原價600元，現在加入享特價500元優惠，相當於買5堂送1堂。

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