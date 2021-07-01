【向消防員致敬】台灣彰化防疫旅館慘重火警釀4死20傷　指揮中心：不罰逃生

彰化這起火警造成消防員1死1傷, 另外還有3人死亡，分別為陳姓與倪姓住客，及1名外籍移工，起火原因消防局正調查釐清。(中央社.TN後製) 彰化這起火警造成消防員1死1傷, 另外還有3人死亡，分別為陳姓與倪姓住客，及1名外籍移工，起火原因消防局正調查釐清。(中央社.TN後製)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）彰化市喬友大樓昨(6/30) 晚發生火警，造成4死、20傷，死傷集中在樓上防疫旅館，警消在今天清晨3時5O分救出大樓7至9樓的「百香果商旅」住民29人、工作人員2人，火災共造成4人不幸死亡（其中1人為消防人員）、20人受傷送醫（其中1人為消防人員）。

彰化市喬友大樓30日晚間火警，消防隊員穿上防護衣將大樓內防疫旅館4名員工及27名居家檢疫民眾帶下樓，安排救護車將民眾送往其他2間防疫旅館安置。（彰化縣政府提供）中央社

在火場殉職的消防員陳志帆被救出時，不少同袍忍不住淚水跪地痛哭，陳志帆送醫後仍不治。

原喬友百貨舊大樓改裝的防疫旅館，6月30日晚間7 時52分發生大火，消防局共出動消防車輛58輛、14輛救護車，與消防人員166人前往搶救。

火警共造成4人不幸死亡，其中1人為33歲的消防員陳志帆，事發當時他深入火場尋找受困的待救者，今天清晨消防局救出所有受困者後，各分隊點名時發現陳志帆失蹤，消防局立即派員返回現場搜救。

中央社報導, 消防人員最後在防疫旅館的9628房內，發現陳志帆倒在廁所浴缸內沒有意識，立即將他救下樓，眾人圍著一圈進行急救，不少同袍發現忍不住淚水跪地痛哭，但陳志帆送醫後仍宣告不治。

消防局表示，殉職的消防員陳志帆33歲，未婚，彰化市人，民國103年特考班結業，105年至彰化市東區分隊服務，另有1名消防員受傷，送醫後狀況穩定。

火警另有3人死亡，分別為陳姓與倪姓住客，及1名外籍移工，並有20人受傷，起火原因消防局正調查釐清。

針對彰化市喬友大樓防疫旅館昨晚火警，造成3名房客及1名消防員死亡。指揮中心發言人莊人祥今天說明，隔離檢疫者遇火災、地震可逃出房門，衛生單位不會以外出為由開罰。

去年(2020年) 12月10日台灣發生當年度最大規模地震時，就已經有居家隔離檢疫者在地震發生後，到臉書留言提問，可不可以逃生，當時指揮中心已給出解答，隔離檢疫者認為有危及生命安全之虞，就可以戴上口罩逃出房門。

昨晚間彰化防疫旅館一把惡火，讓隔離檢疫者逃生話題再引關注，莊人祥今上午受訪只出，若隔離檢疫期間，民眾遇到地震、火災等特殊事件，逃生離開房間，觸發電子圍籬，不會因隔離檢疫期間外出，遭以「傳染病防治法」開罰10萬至100萬元不等罰鍰，「我們會聽理由。」

國際武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，本土出現最早在印度發現的Delta變異病毒疫情，為避免更多Delta境外移入個案走入社區，27日起入境者一律入住檢疫旅館或集中檢疫所，不可居家檢疫。

莊人祥再次提醒，防疫旅館隔離檢疫者應遵循飯店旅館業者地震防災規定逃生；入住集中檢疫所者若遇到地震或火災，則由集中檢疫所指揮官決定逃出房間必要性，若有逃生需求，將以不同語言廣播提醒戴上口罩，告知逃生路線及指定集合地點。