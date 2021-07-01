聯合國世界糧食計劃署：氣候變遷和疫情等問題 讓多國瀕臨空前重大饑荒

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）聯合國世界糧食計劃署（WFP）日前警告，衝突、氣候變化和經濟衝擊，導致饑餓人數持續增加，加上今年基本食品的價格飈升加劇對糧食安全的壓力。今年初，43個國家已有高達4100 萬人處於饑荒邊緣，其中非洲有4個國家、58萬4000人正在饑荒中。聯合國盼籌募60億美元，為這些人提供緊急援助。

據WFP最新分析資料顯示，在43個國家中，有4100萬人處於饑荒狀況邊緣，高於2019年的2700萬人，幫助這些人需要約60億美元。此外，非洲國家衣索比亞、馬達加斯加、南蘇丹和中東國家葉門的58萬4000人正在饑荒中，其他如奈及利亞和布吉納法索的情況也令人擔憂。

世界糧食計劃署指出，衝突、氣候變遷和經濟衝擊，導致飢餓人數持續增加，但今年基本食品的價格飆升也加劇對糧食安全的壓力，例如全球玉米價格同比上漲近90%，加上貨幣貶值等因素，均導致糧食價格的提升，進而引發其他國家，如黎巴嫩、奈及利亞、蘇丹、委內瑞拉等國陷入糧食危機。

中央社報導，聯合國世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）在義大利布林底希（Brindisi ），一場討論人道援助的20國集團（G20）活動上表示，原本以為去(2020)年底，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情會遠去，結果卻出現了Delta等病毒變異株，重創了低所得和開發中國家，然而這些國家早已遭受糧食短缺問題的嚴重打擊。他擔憂，未來半年到9個月將出現空前重大饑荒，使多國陷入不穩定，同時出現大規模移民潮。