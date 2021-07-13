【投資理財老生常談】後疫情時代台灣處處是商機

台北晶華酒店的栢麗廳一年可貢獻約4.3億元的業績， 吸金能力極強，目前也因為疫情原因暫時歇業。 （晶華提供） 台北晶華酒店的栢麗廳一年可貢獻約4.3億元的業績， 吸金能力極強，目前也因為疫情原因暫時歇業。 （晶華提供） (來源 中央社)

5月台灣新冠肺炎疫情突起，造成社會紊亂，人民生命財產損失不貲。蔡英文總統發表談話，將窮盡一切努力把疫情穩定下來。雨哪會落不停？此時投資人應冷靜思考，疫情過後，台灣的商機在那裡？

疫情過後商機無限

去年美國疫情狂飆時，經濟、工業生產、社會秩序同樣一團紊亂，但是現在因為施打疫苗，疫情逐漸穩定，經濟、社會秩序恢復，商機無限。反觀台灣，5月股市重挫，台股營收成長產業為油電燃氣、航運業、鋼鐵及塑膠工業；衰退趨勢之主要產業為：金融服務業、電腦及週邊設備、觀光旅遊、餐飲事業。

分析5月、6月營收衰退較大的產業，金融保險業因新台幣匯價相對強勢，保險業務淨收益減少，加上股市震盪，導致銀行、保險、證券營收皆不理想。電腦及週邊設備業因上游零組件供料不足，影響出貨量。觀光事業因為國內疫情升溫影響，觀光飯店、餐飲、旅遊等產業，皆呈現停滯衰退，投資人選股宜緩不宜急。

目前政府正盡全力穩定疫情，國際美、日等國亦伸手援助台灣疫苗，短期內即可廣泛施打，國產疫苗亦正加快步伐，至於各項篩檢、醫療照護、隔離等防疫作業，都積極推動中，相信將可逐漸穩定疫情，恢復社會秩序，穩定經濟發展步伐。

服務業俟機躍起

後疫情時代，台灣的商機在那裡？坦白說，正如同美國現在一樣，處處是機會，只待投資人細心觀察，冷靜思考，掌握合適時機佈局。

以晶華酒店為例， 長期以來經營績效頗受肯定，2019年之前，每股獲利可達10元以上，股利配發也大方，每年達10元以上，去年疫情席捲全球，晶華受到連累，但是仍然繳出EPS5.18元成績，配息4.39元，股價從近52週最高162元，下挫至145元左右。

董事長潘思亮坦承，內需消費現在危機重重，需要急救，但是他長期以來，經營事業的績效應該值得肯定，5月疫情發生後，晶華推出五星級餐飲，自取半價優惠。立即引起市場轟動，生意興隆，最近他又壯士斷腕，將達美樂以17億元賣斷，換取現金，集中力量將晶華酒店經營好。聰明的投資人，如果相信潘思亮是優秀企業家，何妨俟疫情穩定，找機會危機入市呢？

護國神山未來看好

台灣的護國群山半年導體產業，最近引起熱烈討論，有外資機構聯博出具評估報告，將聯電投資評等降為「劣於大盤」，目標價下修至40元，並且估計聯電2022年獲利會比2021年大減78％，可能嗎？令人質疑。

現在晶片市場仍然嚴重缺貨，台灣晶圓代工廠訂單已經排到明年下半年，有8家IC設計或面板廠集資1千億元，保證6年訂單，委託聯電増產，難道這8家大廠都瘋了？願意每家出資百億元丟到大海裏，凖備每年慘賠？

聯電過去毛利率只有11％，去年第四季提升到23.9%，今年第一季26.53%，全年有機會坐3望4，在半導體市場應該算是合理利潤。業界一般反應也是很難相信一年之後，獲利會暴跌78％。

外資報告僅供參考

同樣是外資的高盛，今年4月間出具報告，給台積電、聯電都是買進的評價，其中台積電目標價是880元，聯電76.3元，還有外資Aletheia說聯電好時光還沒來，目標價訂為75元，以現在50元出頭，仍然還有成長空間。

市場上行情價去年一顆電源管理IC報價0.6美元，今年初漲到16美元，最近廠商報價一顆45美元，這也是台灣半導體業成為護國群山基本背景，晶圓廠設廠至少要3年，如何可能一夕供需翻轉？

台積電最近摩根士丹利(大摩)開出降評第一槍，認為摩爾定律成本優勢已告終，投資會如德州賭場撲克中的「死錢」（dead money)，長期獲利不如預期，因此下修評級至「中立」，目標價自655元砍到580元，引發台積電股價重挫。

美系外資的評估也出爐，看法大不同，認為受惠於客戶需求強勁及產能供不應求，重申台積電「買進」評等，目標價900元，預估2021年至2025年毛利率約51％，不過半導體設備及零組件交貨時間拉長，將使台積電產能供不應求，增加議價能力。

另外台積電在極紫外光(EUV)技術和生產力突破，應可拉大領先差距，在先進製程成本結構更有利下，重申「買進」評等。不同外資，異樣見解，未嘗不是投資人的好機會。

台積電有望邁向國際

平心而論，台灣迄今還沒有一家國際級大企業，最近歐、美、日，世界各國都在拉攏台積電設廠，台積電也展現開放態度，願意和世界各國合作，如此良機，正是台積電邁向國際化難得際遇，投資人如果以長遠眼光看待，靜待大盤重挫時，擇良機投資，長期應該會有不錯收獲。

匯豐證券對聯發科的評等，也出人意外，推測合理股價從1550元，大砍到800元，幾乎腰斬，原因是5G手機需求不同如預期，出貨量將由2.2億顆，降低至1.6億顆，減幅達27％，低於市場預估的1.8億顆，另外電視需求也減弱，高通又回頭競逐，都不利聯發科的發展。

外資的評估報告，高低起伏之大，常令投資人不明所以。回憶今年4月28日，里昂證券才上調聯發科目標價到2000元，看好今年大賺6個股本，每股純益上調63.8元，高盛集團也上修聯發科目標價到1522元。其實聯發科的營益率、毛利率，還有股息殖利率表現都不錯，投資人理性看待，如果有好價格、好機會，長期投資也是好標的。

服務業靜待大地回春

台灣科技產業，尤其是半導體產業鏈完整，即使歐美國家想要設廠生產，還有諸多技術瓶頸，不是那麼容易突破，投資人在後疫情時代選擇投資標的，仍然可以考慮選擇優質半導體產業鏈企業，長期投資，風險不高。

至於在新冠肺炎疫情中，受創的金融服務業，包括證券、保險、銀行、創投，投資人不必放棄，優質標的仍然很多，只要疫苗普遍注射，疫情趨緩，或解封之後，脫離系統性風險，諸多金融股仍然極具獲利成長空間，值得投資人注意。

至於旅遊類股，在疫情期間業績容或受到影響，但是只要經營者企圖心強烈，長期績效良好，疫情過後，仍然可能重返成長道路，投資人何妨追蹤注意其業績成長狀況。例如雄獅及鳳凰旅遊，在疫情之前都是國內旅遊業領頭羊，這兩年被疫情打趴在地，

看看業者費盡心思奮鬥求生存，令人感動。最近趁美國解封，強打赴美團，業績明顯成長，當然距離疫情爆發之前，業績仍有相當距離，然而，未來解封之後，大地回春，旅遊業的商機未可限量。

人生的道路本來就充滿荊棘，新冠肺炎疫情確實帶來極嚴重的挑戰，但是只要國人同舟一命，共同小心防疫，待暴風雨過後，台灣仍將充滿生命力，不用擔心沒有投資發展機會。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。