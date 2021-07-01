彰化地標喬友大廈4度火災　１消防員殉職３居檢葬身防疫旅館　

彰化市喬友大樓30日晚間傳出火警，大樓內的防疫旅館 雖未被波及，但消防隊員已進入大樓，準備將旅館員工 以及20多名接受居家檢疫的民眾帶下樓... 彰化市喬友大樓30日晚間傳出火警，大樓內的防疫旅館 雖未被波及，但消防隊員已進入大樓，準備將旅館員工 以及20多名接受居家檢疫的民眾帶下樓，消防車也針對 大樓噴水滅火。 （翻攝照片） 中央社記者吳哲豪傳真 110年6月30日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）彰化市喬友大廈30日晚間發生大火，31名居家檢疫、自主管理民眾與2名員工受困待援，消防人員搶救到今（1）日清晨4點，當中彰化東區消防員陳志帆不幸殉職，另有3人葬身火窟。

這是喬友大樓第4次大火，也是嚴重的一次，奪走四條人命，喬友大樓相關的消防逃生與結構安全問題，有待進一步檢視。

自由報導，座落在彰化市火車站前的喬友大廈，在1993年開幕，這棟地下3樓、地上15樓的建物，包括有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館等，當年一度是除八卦山大佛之外，彰化市最熱鬧的地標，不料，由於管理問題與遭受祝融，業者陸續撤出，最著名的一次是2005年5月被民眾闖入縱火，造成多個樓層火災，警方還逮捕縱火嫌犯，不過從此後喬友大廈不再耀眼，最後僅剩1樓在營業，被譏為廢墟，堪稱是彰化市民心中的痛。

近三年，部份所有權人聯手組管理委員會，共同協助修繕及活化大樓部份樓層，讓死寂大樓再回生，依照規劃，大廈2~5樓出租為世界健身中心， 6樓出租給補習班，7~9樓做AI智能無人櫃台旅館，採用最先進的物聯網系統控管；地下樓層則做停車場、以及以東南亞異國美食料理為主的美食街。

喬友大樓是昨（30）日晚7點48分發生大火，直到清晨4時35分才撲滅，由於旅館位在7樓至8樓，逃生空間不大， 搶救困難，消防人員歷經近9小時搶救，個個筋疲力盡，火勢控制後消防人員逐層搜救，發現其中4人沒生命跡象，送急救後，仍不幸死亡。四名死者中，包括33歲的消防隊員陳志帆殉職，另有倪姓、陳姓及一名移工死亡，20多人送醫。