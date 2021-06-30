變形金剛真實版 斯洛伐克飛行車成功飛上青天

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）斯洛伐克公司Klein Vision日前成功試駕了一款飛行車，能飛天遁地，在轎車與飛行器之間完美轉換。未來人類想把「車子開上天」，將不再是夢想。

BBC 報導，Klein Vision花了2年、不到200萬歐元打造AirCar，研發人員與駕駛Stefan Klein 28日成功駕著這台車，從斯洛伐克的Nitra機場飛至Bratislava機場，短短35分鐘的處女航，見證了人類空中交通的里程碑。

這台有如變形金剛的原型飛車，搭載了BMW引擎、螺旋槳，可載兩人，最高承重200公斤。它可在2,500公尺的高空飛行1,000公里，時速達每小時170公里，目前飛行時數累計40小時。

AirCar變身速度雖不如電影變形金剛那般華麗炫目，倒是只花2分15秒就能從車變成飛行車，降落後只要一個按鈕，就能把雙翼收回，從跑道開上馬路。唯一美中不足的是，AirCar無法垂直起降，仍須仰賴機場跑道。

隨著地上交通趨於飽和，人類指望空中交通能成為解方。飛行車市場商機無限，摩根史坦利2019年預估，到了2040年，該市場可望達到1.5兆美元。Klein Vision顧問Anton Rajac表示，美國每年約有4萬台飛機的訂單需求，若能將其中5% 轉為飛車訂單，飛天載具的榮景指日可待。

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