台灣民眾持PCR檢測陰性證明入境關島 7月4日起免隔離！

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）關島政府29日宣布自7月4日上午12:01起，所有外國旅客只要持有抵境72小時內PCR檢測陰性證明，就可免隔離，而已接種美FDA及世衛核准疫苗入境免隔離政策，仍依然有效！

充滿異國度假風情的關島，航程約3.5小時，一直是國人最愛旅遊目的地之一，遊客除了能享受各式水上活動如潛水、浮潛、賞豚等、查莫洛文化、高爾夫、還可在島上享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。

關島總督古蕾露Lou Leon Guerrero表示：截止29日關島已有75%的成年人口接種疫苗，因此有信心可以安全地解除關島入境隔離限制。

關島台灣辦事處指出，先前宣布「接種過美國FDA或世界衛生組織（WHO）核准疫苗」即可免隔離政策也依然適用；接種完全的定義為施打完第一劑嬌生（Johnson & Johnson/Janssen）疫苗，或是施打完第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的兩周之後。

6月中，古蕾露批准了讓美籍及外籍觀光客至關島施打疫苗兼旅遊的「美國關島疫苗旅遊計畫（Air V&V Guam USA）」，根據這項政策，觀光客最短需停留3天，最長可到32天。不過，所有想要前往關島接種疫苗的旅客都必須提前預訂完整的旅遊行程，包含飯店住宿、往返機場交通及後續行程。台灣旅行社也火速推出套裝方案，一家旅行社短短兩天內就收到三百筆報名訂單。

關島觀光局局長Carl T.C. Gutierrez表示歡迎這項好消息，歡迎更多旅客來關島，體驗這座美麗的島嶼，安全地享受這美好假期。

