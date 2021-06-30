美貿易代表揭TIFA共識 強化供應鏈解決美豬牛准入壁壘

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）第11屆台美TIFA會議於今（30）日上午以視訊召開。會後美國貿易代表署（USTR）經由美國在台協會（AIT）表示，雙方達成共識召開若干TIFA工作小組會議共識，並將加強關鍵供應鏈的安全和韌性，致力解決美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘等議題。

駐美代表蕭美琴與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）為本次美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議揭開帷幕，我國由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮出任主談人，與美國助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）等人盤點貿易議題，尋求共識。

勞工權益受重視，將成立勞工工作小組

USTR在AIT代發的新聞稿中表示，在TIFA委員會會議中，美國官員強調美台貿易投資關係的重要性，並表達希望未來能有更緊密且更持續的交流。美國討論了拜登賀錦麗政府以勞工為中心的貿易政策，即勞工在談判桌前能有一席之地，執行健全的勞工標準，並廣泛分享經濟紅利。此外，美國官員也討論了美台在關鍵貿易和環境議題上共同合作的機會，例如，打擊野生動物販運，以及研議透過貿易政策應對氣候危機的可行性。

USTR指出，美台雙邊皆樂見高層貿易交流再度重啟，並表示希望能夠密切合作，一方面共同深化美台貿易投資關係，另一方面作為民主夥伴，支持以勞工為中心的貿易政策，並致力於打擊全球供應鏈中強迫勞動的問題。為此，雙方同意在TIFA協定下，成立一個新的勞工工作小組。

加強供應鏈安全與韌性

USTR表示，雙邊談及美台在亞太經濟合作論壇及世界貿易組織等國際組織的合作，並討論了鞏固供應鏈韌性的重要性。同時，雙邊也強調台灣作為美國的夥伴，在改革多邊貿易體制中扮演的角色；並表示支持雙邊共同合作，加強關鍵供應鏈的安全和韌性。

醫療器材許可流程、美豬美牛進口成焦點

在TIFA委員會會議中，美台當局也討論了一系列具體的貿易和投資議題。雙邊肯定若干領域所取得的進展，例如，台灣營業秘密保護的執法，以及即將革新的台灣醫療器材許可流程。

USTR進一步表明，美台當局致力於加強合作交流，以期應對尚未解決的貿易問題，包括美豬美牛業者所面臨的市場准入壁壘，以及美國在版權立法、數位侵權、金融服務、投資和監管透明度等領域所提出的疑慮。

USTR最後表示，為支持美台強化交流的承諾，雙邊同意召開若干TIFA工作小組會議，包括農業工作小組、智慧財產權工作小組、技術性貿易障礙工作小組、投資工作小組，以及其他必要的工作層級會議。