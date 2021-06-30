【確診數如浮雲】新加坡擬推佛系防疫 不隔離不封城

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）正當亞太地區在為抵擋新冠肺炎（COVID-19）變異株Delta病毒而設下天羅地網之際，防疫優等生新加坡的最新防疫計畫竟跌破專家眼鏡，中心要旨是讓人民與疫情共生共存，在此思維下，連確診數都不打算再費心統計。

CNN報導，根據新加坡COVID-19小組三名成員提出的大膽想法，未來將不再實施封城令、不追蹤接觸者、旅遊免隔離、大型活動恢復辦理，甚至連累計確診數，都可能停止計算。

當各國仍將「清零政策」奉為圭臬，此一策略不免另類地令人咋舌。星國專家認為，隨著病毒一再突變，嚴苛的隔離手段已無法阻絕病毒突破防線，既然COVID-19疫情將成常態，不如以流感等疾病等同視之。

為了創造與病毒和平共處的願景，首務是達到高疫苗接種率。7月初，新加坡2/3人口都將得以施打1劑，並可望於8月9日前完成兩劑完整接種。官員認為，疫苗雖非神功護體，但能有效降低感染率、重症率，與傳播風險。

一旦多數人口都已接種疫苗，官方便不再將單日新增確診數列為疫情監控重點，而是如監控流感方式，將焦點擺在COVID-19重症者、加護病房收治數上。至於一般染疫者，也可在家養病，如此便無須憂心醫療體系被疫情壓垮。

不過，此一戰略有賴充足的疫苗戰備，因此星國將以「長年接種計畫」作為抵禦新變種病毒的方法。此外，採檢對象也會有所調整，僅針對辦理大型活動前的準備工作，以及返抵國門者，而非現行的確診者親密接觸者。為了提升篩檢量能，新加坡正研究其他更簡易的檢驗方式，如呼氣檢測儀。不同於耗時良久的PCR檢驗，新快篩工具必須能在一兩分鐘內看到結果出爐。

當然，佛系防疫很重要的一環，還是人民素質。星國政府表示，將大力宣導「社會責任」的重要性，呼籲人民把維持良好衛生習慣、身體不適就避開人群等觀念放在心上，減低傳染風險。

若此大膽計畫能成功，或許能為解了又封、封了又解的受災國，提供一盞讓生活重回正軌的明燈。