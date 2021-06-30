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台北大安區耳鼻喉科醫師與患者染疫　黃珊珊公布足跡籲病患盡快篩檢

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/30 18:08
副市長黃珊珊表示，公布案14797 的足跡，這名確診者為大安區一名耳鼻喉科醫師的病患。 (取自臺北市防疫因應記者會)

副市長黃珊珊表示，公布案14797 的足跡，這名確診者為大安區一名耳鼻喉科醫師的病患。 (取自臺北市防疫因應記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市政府今(30)日公布案14797的足跡，這名確診者為大安區一名耳鼻喉科醫師的病患，曾在24日至26日到過大安區嘉興公園地下停車場、27日到過嘉興公園。 另外，由於確診醫師從出現發燒症狀到確診共接觸了約200多位患者，副市長黃珊珊也呼籲，這些患者趕快去篩檢。

黃珊珊今天在台北市新冠肺炎（COVID-19 ）防疫記者會上公布1例確診者（案14797 ）足跡，該個案曾在24日至26日到過大安區嘉興公園地下停車場，停留超過15分鐘，27日則從上午11時到下午8時停留在嘉興公園，這是北市府自5月中疫情爆發以來首度公布足跡。

台北大安區耳鼻喉科醫師與患者染疫　黃珊珊公布足跡籲病患盡快篩檢

黃珊珊指出，案14797是大安區一名耳鼻喉科醫師的病患，這名醫師在23日確診，中央防疫醫師僅匡列4人，包括3名員工以及他的妻子，至於這名醫師出現症狀至確診期間共7天，曾接觸200多名病患，中央認為醫師及病患都有做好防護，所以不須居家隔離，只須自主健康管理。

黃珊珊說，北市對於這200多名病患非常擔心，因此做了加強匡列與精準疫調，主動通知並勸說他們出來採檢，案14797就是經勸說後出來採檢才確診，目前有部分患者的篩檢結果是陰性，但還有100多名病患尚未篩檢，希望這100多人盡快出來篩檢。

對於外界質疑為什麼公布的足跡這麼少，黃珊珊表示，這是因為最近疫調資料都非常清楚、簡單，發病前3天都僅往返公司與住家，幾乎沒有公共場合足跡，所以沒辦法公布。

黃珊珊強調，根據中央5月15日規定的足跡公布標準，須符合公共場所、接觸到不特定對象、停留超過15 分鐘且有防疫需求須提醒民眾才能公布，而最近的案例大都沒有太多公共場所足跡，因此沒有公布。

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