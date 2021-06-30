股東會實體／視訊雙軌通 線上報到、提問、投票「集保平台」助搞定

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）新冠肺炎本土疫情5月突升高，雙北5月15日轉為三級警戒，金管會趕在5月20日宣布上市櫃公司股東會延期至七八月召開等措施，惟因更具傳染性的印度變種病毒入境令疫情變數增多，金管會29日表示股東會應以視訊輔助進行，減少群聚。

金管會日前規範公開發行公司自5月24日起停止召開股東會，並延至7月1日至8月31日召開，因疫情仍未緩解，金管會6月29日公告修正相關措施，其中，待集保視訊輔助系統正式上路後，8月16日至8月31日間，符合一定條件之公開發行公司，得召開實體股東會並輔以視訊轉播同步進行。

依金管會公告修正之相關措施，公開發行公司採行雙軌制者，若股東以視訊方式參與股東會，視為親自出席。不過，股東應事先向公司登記，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會，但已經以電子方式行使表決權之股東，則不得以視訊方式參與股東會。

集保結算所總經理朱漢強表示，因應自8月16日起即將上路的實體股東會以視訊輔助，是國內首次嘗試的新制度，股東登記以視訊方式參與者，可透過集保結算所持別量身打造開發之平台，進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能。

股東會實體線上雙軌並行，提供除親臨實體股東會現場外的另一種選擇，預料可適度減少股民出席實體股東會現場之人數，降低群聚感染風險。