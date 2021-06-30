另類的「6分鐘護一生」 P-3C反潛機也要洗「戰鬥澡」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）會開車的人對自動洗車應該都不陌生，不過「洗飛機」這件事，一般人恐怕很少有機會看到。

空軍屏東基地建置全國唯一大型航空器清洗沖淋站，可在6分鐘內，針對P-3C反潛機及C-130H運輸機等大型飛機進行沖洗，有效節省8位官兵刷洗半小時的時間，更能夠達到快速去汙、除鹽的目的，對提升後勤維保能力助益良多。

空軍第6混合聯隊建置的下洗式飛機清洗沖淋站，具備78道下洗式水霧噴嘴及左右兩側4道強力水柱，透過由下而上的水霧及由上而下的水柱沖淋，完整涵蓋全機各部位，快速去除任務機海上低空飛行黏附的鹽分及其他腐蝕媒介污染物。

由於P-3C反潛機經常執行海面上低空反潛、海上目標偵蒐及海上搜救等任務，每次出勤都是長時間在空中巡邏（約6小時以上）；飛行員林少校表示，只要進行過海上低空任務後（高度三千呎以下），就必須進入沖淋站清洗，或是飛機長期未執行低空任務，但基於保護機身安全的前提下，也需要定期安排沖淋。

空軍第6混合聯隊指出，下洗式沖淋站為P-3C型機專用「過海沖淋」設備，C-130H運輸機需配合調整部分沖淋噴嘴角度後使用；E-2K型機無海上低空任務，暫無運用該設備需求。

透過下洗式飛機清洗沖淋站的建置，能讓飛機在低空任務後快速沖淋，減少鏽蝕發生，進而能快速投入戰備任務，確保海疆安全。

綜合軍聞社與中央社報導, 沖淋設備特別之處在於不能以自來水直接沖淋飛機，中隊長方玉龍中校表示，沖淋站將自來水藉由砂濾塔、活性碳塔、鹽水槽及樹酯槽等設備，吸附自來水裡的鈣、鎂離子成為「軟水」，才不會因為清洗的關係，反而讓離子附著在飛機上，日久造成鏽蝕。

對於較小型的戰機、直升機，空軍嘉義基地於民國101年建置2套自動化清洗系統，用於清潔戰機、直升機，藉此抑制飛機的鏽蝕、節省人力及縮短工時，可支援F-16、S-70C、EC-225、UH-60M等4型機，並可在飛機發動機不關車的情況下，快速執行清洗作業。