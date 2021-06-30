四技二專技優甄審放榜 新北318生錄取 駭客軟實力上榜臺科大資工

淡水商工林育婷同學錄取高雄餐旅大學餐飲管理系，從小喜歡動手做料理，身為原住民的她希望能將原住民族飲食文化發揚光大。(照片來源：新北市教育局... 淡水商工林育婷同學錄取高雄餐旅大學餐飲管理系，從小喜歡動手做料理，身為原住民的她希望能將原住民族飲食文化發揚光大。(照片來源：新北市教育局提供)

今(30)日技專校院招生委員會聯合會公告110學 年度四技二專甄選入學招生分發錄取結果，全國共71所科技院校、 865系參與招生，提供5,694個名額。新北市共318名學生 上榜，117位學生更錄取國立科大表現亮眼，學生們不僅在全國各 項競賽屢獲佳績，更透過甄試進入頂尖科大。

教育局指出，技優甄審為入學重要管道， 考生在競賽獲獎或有乙級以上證照可選擇5個志願參加， 經過各校自訂面試、實作、作品集或書面資料審查過程。 成績不採計統一入學測驗，而是依各指定項目加總， 再加上各競賽名次或證照等級優待加分。 最後考生到網站登記志願序進行統一分發。

錄取臺科大資工系王正宏同學表示， 在獲得新北市國中技藝競賽冠軍後， 為更精進技能選擇新北高工資訊科就讀。 還記得常廢寢忘食地準備比賽，取得全國技能競賽網頁技術第2名、 全國專題及創意製作競賽電機電子群第1名，並獲1張乙級及4張丙 級證照。學校實習處陳錫齡主任表示，正宏在程式方面非常有天份， 曾有如駭客般地發現麥當勞優惠券系統Bug， 並主動回報給麥當勞公司， 更將此做成專題參加教育部全國專題複賽獲得優勝， 今在技優甄審脫穎而出，實至名歸。

樟樹國際實中王奕翔同學錄取獲得雲科大機器人技優專班， 曾擔任學校金手培訓選手，吃苦練習拿下全國技藝競賽金手獎第5名 成績，他深刻記得高曼婷老師及許國財老師的鼓勵，「 老師不在乎你成績好不好，只要肯積極面對一切， 老師都不會放棄你。」讓他更堅定對機器人興趣，投入各項競賽。

淡水商工林育婷同學錄取高雄餐旅大學餐飲管理系， 從小喜歡動手做料理， 身為原住民的她希望能將原住民族飲食文化發揚光大。 她表示透過學校悉心栽培及各項培訓， 屢敗屢戰累積經驗獲得全國技藝競賽金手獎第5名，如今進入自己夢 想校院，繼續往未來的理想前行。

同樣是淡水商工高苡宸同學錄取虎科大學飛機工程系航空電子組， 他謙虛表示從小到大從挫敗中學習， 很開心參加技藝班選擇土木建築職群及動力機械職群， 找到自己興趣，考取全國僅三成通過率的工業配線乙級證照。 喜愛音樂的他也擔任管樂社長、指揮及豎笛首席，在108學年度新 北市學生音樂比賽團體B組榮獲優等，可謂課業與社團兼顧。

教育局表示，技職人才培養透過「三級培訓」及「6種技職競賽」 培育策略，協助選手在各項競賽取得佳績，以「證能合一計畫」 協助學生取得證照，讓學生獲得進入頂尖科大門票先機。108年度 推動「贏得未來技職人才」計畫，讓新北技職教育在全國居領頭羊， 打造學子成為實作力、創新力及跨域力兼具的國際專業技術人才。

錄取臺科大資工系的新北高工王正宏同學曾如駭客般地發現麥當勞優惠券系統Bug，並主動回報給麥當勞公司，更將此做成專題參加比賽獲得優勝。(照片來源：新北市教育局提供)

樟樹國際實中王奕翔同學(右)錄取獲得雲科大機器人技優專班，表示老師的鼓勵讓他更堅定對機器人興趣，投入各項競賽。(照片來源：新北市教育局提供)

淡水商工高苡宸同學錄取虎科大學飛機工程系航空電子組，曾考取全國僅三成通過率的工業配線乙級證照。(照片來源：新北市教育局提供)