新北校園通APP 全國首創電子成績單送到家 下載抽ipad

疫情停課收不到成績單怎麼辦？不用擔心，「 新北校園通APP」幫家長送到家！為解決家長困擾， 新北市率全國之先推出電子成績單，7月3日開始公立國中小家長可 直接到「新北校園通APP--成績查詢」下載109學年度第2學 期成績單，教育局同時推出「下載成績單加碼抽ipad」活動， 方便又好康。

教育局長張明文表示，推出電子成績單具有方便、雙軌並行的優點， 成績單可直接下載，讓學生和家長在家免出門，減少不必要接觸， 避免染疫的可能性。除了電子成績單，紙本成績單將會在學生復課後 發放，滿足不同需求的家長，讓父母親和孩子都安心。為鼓勵家長以 環保簡便的方式取得重要資訊，凡在7月3日至8月27日下載成績 單，則可獲得抽ipad的資格，將於9月抽出獲獎的家長。 活動辦法將公佈於「新北校園通APP—教育放送臺—新北教育局」 頻道(http://onelink.to/psqr63)， 希望藉此活動鼓勵公立國中小家長都能運用APP下載成績單， 享受科技帶來的便利。

首先參與試辦的江翠國小周麗櫻校長表示，電子成績單的新功能老師 只需在「校務行政系統」的「成績管理-家長線上下載成績通知單」 處按下「產生成績單」，家長就可以在校園通APP下載， 既不增加老師負擔又可讓家長更方便，更解決停課期間成績單發送的 問題，也鼓勵家長們趕快下載，現在下載還可以抽獎，一舉數得， 滿足大家需求。

「新北校園通APP」目前已近15萬人次下載，近日除了推出劃時 代的「電子成績單」功能之外，更提供親師生多達20項的功能服務 ，如圖書借閱紀錄、成績查詢及午餐管理等，今(110)年2月推 出「學雜費繳費」功能，也提供家長更方便的學雜費行動支付及多元 繳費選擇。同時校園通APP也提供「均一教育平台」、「因材網」 、「PaGamO」與「學習吧」等數位學習平台的介接， 搭配原有的「親師生平台」及「學力大爆發」學習資源， 讓學生停課不停學，可以走到哪學到哪，學習更方便，真正落實處處 是教室、時時可學習。

受到疫情影響實施停課不停學，「新北校園通APP」3天內下載超 過1萬人次，3月上線的「上課yo!」請假點名功能發揮極大作用 ，在5月17日當天就有將近2萬名家長運用APP幫孩子請防疫假 。線上請假點名功能讓家長可藉由APP幫孩子請假， 老師可線上點名，學校行政掌握出缺席學生並通知家長，透過數據分 析教育局更可即時掌握全巿各校情形，作為政策決定的參考依據。

教育局表示，新北巿致力推動智慧校園，期待藉由「新北校園通AP P」各項便利功能落實行政減量提升效能， 為孩子建構豐富多元的學習環境，提供家長便利的校園情境， 並藉此搭起親師溝通橋樑，協力合作為孩子打造亮麗未來。