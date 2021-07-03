幼兒安撫玩具？波蘭家長傻眼「跳舞仙人掌」傳唱「毒歌」

（台灣英文新聞／施家恩 台北採訪報導）居家防疫月餘，療癒小物和兒童玩具熱賣，但有來自波蘭的讀者投訴，當紅的「跳舞仙人掌」裹面的主打歌，是波蘭饒舌歌手的音樂作品，內容滿滿「十八禁」一直提到毒品，認為這樣的商品根本不應該標示為兒童玩具。

這款在家樂福、蝦皮、露天、樂天市場、亞馬遜、母嬰用品等購物平台都可以買到的中國製「跳舞仙人掌」，32公分高造型萌萌很可愛，播放內建音樂時會隨之扭動，看起來相當療癒。銷售頁面說明商品「會唱歌、學說話、可錄音、會跳舞」，「收錄上百首抖音網紅歌曲」，有母嬰用品平台更標示「幼兒安撫玩具」，價格帶從兩百多台幣到六百多。家樂福網路商品頁面指仙人掌收錄三首歌曲，而其它平台則標示收錄高達上百首。



（影片取自商品販售頁面，如有移除請見諒）

出生在波蘭的鄔小姐，11年前因工作緣故來台灣並長居於此，她居住在台中的同郷好友日前與兒子在台中家樂福賣場購物，在兒子央求下購買一個跳舞仙人掌玩具，回家播放後發現其中一首主打音樂不太對勁，仔細再聽發現歌詞不斷談到嗑藥、暴力、與自殺，裹面摻雜不少粗俗字眼，她朋友深感震驚與生氣，認為這種標示兒童玩具的商品，怎能沒有把關就上架。

事實上，鄔小姐發現，林口家樂福也有販售該款玩具，國內許多電商購物平台也販售這款「跳舞仙人掌」，目前尚無法確認是否全部商品皆內建同樣的主打音樂，但各從網站上的商品介紹影片，以及歌單來看，恐怕皆有內建波蘭饒舌歌手Cypis的「十八禁」黑色創作Gdzie jest biały węgorz ? （歌詞英文翻譯），雖然原創影片透露些許「警世」意味，也就是吸毒者的自我毀滅。在其YouTube影片下方的留言區，也可看到不少人批判這首充斥毒品與自殺的歌曲，然而當中也有不少人留言表示喜歡旋律，「雖然不知道歌手在唱什麼」。

鄔小姐說，這款玩具在波蘭可透過Aliexpress買到，波蘭人聽到跳舞仙人掌玩具播放的音樂大多一笑置之，但當看到有商家把它標示成兒童玩具，讓波蘭家長直呼不可思議。

目前這首歌在波蘭並不是禁歌，但民眾很清楚這絕對是「兒童不宜」。