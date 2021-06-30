農路改善設施變公路食堂 最受小動物們的喜愛

一年一度的公路節(7月1日)到了， 為讓動物能安全過馬路， 新北市農業局在土城區桐花公園第二停車場附近路段的路殺改善工程 ，完工後持續追蹤調查， 發現擋土牆增加考量動物通行需求而加入漏斗狀的動物斜坡道設計， 變成動物食堂，前來利用的動物種類不少，甚至有「食客」 經常光顧的情形，也驗證路殺改善設施發揮功用， 減少九成的路殺發生，提升用路人行車安全。

新北市政府農業局和路殺社林德恩老師研擬設計路殺改善設施， 啟用經過一年半以來， 在漏斗狀的動物斜坡道下方的枯枝落葉漸漸累積， 最近發現鼬獾經常造訪，除了路過以外， 更常在枯枝落葉堆中翻找蟲子吃，這個動物食堂有許多的蚯蚓、 蝸牛、小蜘蛛、螞蟻、甲蟲及各類小蟲等等， 還有相當多喜愛生活在潮濕環境的跳蝦，也是各種野生食客們的最愛 ，為防路殺用的動物生態廊道新增了動物食堂的功能。

新北市政府農業局辦理路殺生態研究計畫，計畫主持人朱珉寬表示， 路殺改善設施目的雖然不是提供動物覓食的空間， 但能吸引動物前來利用，顯示模擬動物之生態環境良好， 以提升動物安全過馬路的機會。 未來農業局也將會持續針對生態調查路殺熱點辦理改善作為， 增加能符合動物習性的設施， 像是考慮搭設空中廊道能讓利用樹冠層移動的動物也能安全過馬路， 降低動物遭路殺的風險。

農業局長李玟表示，基於民眾用路的安全下，建構生態友善道路，讓 動物們安全過馬路的路殺改善工程，不僅能提升整體民眾用路安全， 也讓土城桐花公園及週遭山區的小動物們住得安全， 使得生態與民生更加親合，維護自然環境值得我們大家共同努力。