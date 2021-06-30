泰山9旬公嬤捐出百萬積蓄支持防疫 侯友宜視訊感謝 比收到千萬還感動

「我們想要幫助那些受到疫情影響生活困苦的人！」一對住在泰山區的老夫妻捐出畢生積蓄100萬元給新北市防疫基金，由於老夫妻不識字，央請孫子代筆寫了封信，連同100萬元支票透過市議員宋明宗媒合要交給社會局，侯友宜市長獲悉後，於30日上午11點，透過視訊感謝老夫妻。侯友宜說，老夫妻的善舉「足感心耶！」為新北市的防疫工作注入一股暖流，市府團隊一定會更加倍努力，守護市民的安全和健康。

阿公李左任今年92歲，阿嬤盧月娥89歲，兩人在泰山區務農種田賣菜，後來在泰山新生路和三合路口牧場養幾隻乳牛。阿公阿嬤透過孫子張嘉展代筆說，兩人從少年打拼到老，辛苦了一輩子，省吃儉用，有了一點積蓄，如今兒孫長大，看到最近疫情嚴重，有許多人生活受到影響，想起以前年輕時候也曾受人幫助，因此想要回報社會。

阿公阿嬤在信中也提到，看到侯市長每天為了防疫奔波打拼，非常辛苦，還有許多在第一線的醫護、警消人員、市府團隊，因此捐出100萬元，希望能支持新北市防疫，還說「你們大家辛苦了！」

社會局長張錦麗30日上午專程到泰山老夫妻家當面感謝，侯友宜市長也隨即透過視訊問候，侯友宜說他看到阿公阿嬤的100萬支票比看到1千萬還高興，因為這是兩人「辛苦一輩子的老本和QQ儉儉的粒積（積蓄）」，令他非常感動。

侯友宜也關心兩人打了疫苗沒？阿公說他已經打了，很感謝政府；阿嬤則因當天身體稍有不適，因此尚未施打，會安排在最近施打。侯友宜提醒，在打完疫苗後要多喝水、多休息，如有感覺不適，一定要跟醫護人員說。

侯友宜跟阿公阿嬤說，有兩人的鼓勵和支持，市府一定會更加倍努力，守護好市民的健康和安全。