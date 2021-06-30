領航氣候金融發展！富邦金控再創永續經營里程碑

氣候緊急時代來臨，富邦金控面對風險採取嚴謹與踏實之管理， 對於氣候風險議題，更是由上到下全面性積極支持與推動，自201 9年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架，成為TCFD支持者，今年更進一步率業界之先， 發布金融業第一本TCFD報告書，展現領航氣候金融發展的決心。 同時，富邦金控也發布2020年度CSR報告書，首次導入SAS B (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，完整揭露保險產業全部指標且全面確性， 成為金融業唯一全面指標確信的CSR報告書，再創業界標竿典範。

富邦金控身為金融體系中的領導企業，致力接軌國際， 成為永續經營之標竿企業。2017年起陸續簽署或承諾遵守赤道原 則(EPs)、責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI) 、責任銀行原則(PRB)等國際準則與規範，2019年底應邀參 與APEC財政部長系列會議「金融市場之環境、社會及公司治理( ESG)要素研討會」與談，2020年更加入世界經濟論壇組織， 為低碳資本市場的驅動者。除遵循國際與政府主管機關之規範外， 亦自發性積極導入國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）發布之TCFD（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）氣候相關財務資訊揭露建議架構， 並於今年發布富邦金控第一本TCFD報告書。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對日益嚴峻的氣候變遷風險，富邦深 切自許成為永續經營與責任金融的領航者，發布第一本TCFD報告 書正是展現我們的決心與承諾。 富邦金控及子公司將積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資風氣、 幫助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品，善盡企業社會責任。 我們特別期許透過低碳策略，藉由資金影響力， 引導投資人及企業重視永續發展的概念，加速價值鏈永續轉型， 達成減緩地球暖化的共同目標，成就建構全球永續經濟之發展， 發揮金融業正向影響力。

富邦金控在TCFD報告書中揭露公司董事會與高階管理層級之權責 及治理架構，並闡明富邦金控對國際倡議的支持與成果、 永續投融資與保險管理、各子公司ESG投資行動、與對氣候敏感性 產業之准入及撤資標準；在實體與轉型風險方面， 說明鑑別氣候變遷風險與採用情境分析及壓力測試分析評估結果；透 過設定2025年低碳策略之目標，採取積極行動作為，「Run for Green 奔向綠色」，以朝向淨零碳排為終極目標。

富邦金控發布之2020年度CSR報告書， 首次導入專門為投資人設計的永續揭露框架—SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，並通過會計師全面確信，為金融業唯一全面指標確信的CSR 報告書。透明的資訊內容與經過準確認證的資訊品質， 顯示富邦金控力行永續經營不斷追求卓越，精益求精。同時， 富邦金控2020年度CSR報告書也首度計算投融資創造的價值， 2020年下游投融資活動共帶動產業鏈創造新台幣6兆元產值， 亦同時帶來133萬個就業機會及6,775億元薪資收入， 所產生的影響力佔整體價值鏈影響達95%以上， 顯示富邦金控以發揮金融影響力為使命， 運用自身核心職能擴大永續投資效益， 以期成為驅動產業鏈實踐永續的正向力量， 為社會與利害關係人帶來更顯著的附加價值。

展望未來，富邦金控將持續以推動永續經營為企業重要使命， 致力關注氣候變遷風險，持續實踐正向力量，為環境、為社會、 為大眾成就更多可能。

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控以推動永續經營為企業重要使命， 期盼成為永續經營與責任金融的領航者。(照片來源：富邦金控提供)