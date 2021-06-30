領航氣候金融發展！富邦金控再創永續經營里程碑

富邦金控為台灣氣候金融領航者，再創永續經營里程碑，領先業界發布金融業第一本TCFD報告書及全面指標確信CSR報告書。(照片來源：富邦金控提...
富邦金控為台灣氣候金融領航者，再創永續經營里程碑，領先業界發布金融業第一本TCFD報告書及全面指標確信CSR報告書。(照片來源：富邦金控提供)
氣候緊急時代來臨，富邦金控面對風險採取嚴謹與踏實之管理，對於氣候風險議題，更是由上到下全面性積極支持與推動，自2019年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架，成為TCFD支持者，今年更進一步率業界之先，發布金融業第一本TCFD報告書，展現領航氣候金融發展的決心。同時，富邦金控也發布2020年度CSR報告書，首次導入SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，完整揭露保險產業全部指標且全面確性，成為金融業唯一全面指標確信的CSR報告書，再創業界標竿典範。
富邦金控身為金融體系中的領導企業，致力接軌國際，成為永續經營之標竿企業。2017年起陸續簽署或承諾遵守赤道原則(EPs)、責任投資原則(PRI)、永續保險原則(PSI)、責任銀行原則(PRB)等國際準則與規範，2019年底應邀參與APEC財政部長系列會議「金融市場之環境、社會及公司治理(ESG)要素研討會」與談，2020年更加入世界經濟論壇組織，為低碳資本市場的驅動者。除遵循國際與政府主管機關之規範外，亦自發性積極導入國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）發布之TCFD（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）氣候相關財務資訊揭露建議架構，並於今年發布富邦金控第一本TCFD報告書。
富邦金控董事長蔡明興表示，面對日益嚴峻的氣候變遷風險，富邦深切自許成為永續經營與責任金融的領航者，發布第一本TCFD報告書正是展現我們的決心與承諾。富邦金控及子公司將積極支持低碳轉型的企業、強化責任投資風氣、幫助潔淨能源發展，提升資產韌性的保險商品，善盡企業社會責任。我們特別期許透過低碳策略，藉由資金影響力，引導投資人及企業重視永續發展的概念，加速價值鏈永續轉型，達成減緩地球暖化的共同目標，成就建構全球永續經濟之發展，發揮金融業正向影響力。
富邦金控在TCFD報告書中揭露公司董事會與高階管理層級之權責及治理架構，並闡明富邦金控對國際倡議的支持與成果、永續投融資與保險管理、各子公司ESG投資行動、與對氣候敏感性產業之准入及撤資標準；在實體與轉型風險方面，說明鑑別氣候變遷風險與採用情境分析及壓力測試分析評估結果；透過設定2025年低碳策略之目標，採取積極行動作為，「Run for Green 奔向綠色」，以朝向淨零碳排為終極目標。
富邦金控發布之2020年度CSR報告書，首次導入專門為投資人設計的永續揭露框架—SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，並通過會計師全面確信，為金融業唯一全面指標確信的CSR報告書。透明的資訊內容與經過準確認證的資訊品質，顯示富邦金控力行永續經營不斷追求卓越，精益求精。同時，富邦金控2020年度CSR報告書也首度計算投融資創造的價值，2020年下游投融資活動共帶動產業鏈創造新台幣6兆元產值，亦同時帶來133萬個就業機會及6,775億元薪資收入，所產生的影響力佔整體價值鏈影響達95%以上，顯示富邦金控以發揮金融影響力為使命，運用自身核心職能擴大永續投資效益，以期成為驅動產業鏈實踐永續的正向力量，為社會與利害關係人帶來更顯著的附加價值。
展望未來，富邦金控將持續以推動永續經營為企業重要使命，致力關注氣候變遷風險，持續實踐正向力量，為環境、為社會、為大眾成就更多可能。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以推動永續經營為企業重要使命，期盼成為永續經營與責任金融的領航者。(照片來源：富邦金控提供)