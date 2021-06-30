屏東Delta群聚增至15例　白牌司機友人職場接觸者「陰轉陽」確診

屏東群聚30日再增1例，該群聚累積15名確診者，其中12例病毒基因定序為Delta變異株病毒。（指揮中心提供） 屏東群聚30日再增1例，該群聚累積15名確診者，其中12例病毒基因定序為Delta變異株病毒。（指揮中心提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）屏東Delta群聚再增1例，累計共15人染疫，其中有12例基因定序為Delta變異株病毒，較昨日新增3人，分別為枋寮果農的妻子 （案14816） 和白牌司機的同住家人 （案14594、14595）。

屏東Delta病毒群聚案14人！再增一名枋寮果農 研判醫院接觸感染

最早在印度發現的新冠肺炎（COVID-19）Delta變異株病毒入侵台灣，源頭為6月6日自秘魯返台的祖孫兩人（案13332、案13333），隨後又傳染給鄰居和其家人（案14407至14409）、白牌車司機（案14298），造成屏東縣群聚 。

根據指揮中心根據最新資料研判，此案累計至今15例（ 枋山鄉13人、枋寮鄉2人 ），包含今日新增的白牌車司機共餐者的職場接觸者(案14905)，其中12例已檢出Delta變異株病毒。

指揮中心指揮官陳時中說，白牌車司機（案14298）於21日曾和3名友人一同用餐，其中案14410已被驗出陽性，其接觸者緊急匡列採檢，今天公布案14410職場接觸者（案14905）確診，確實屬於屏東Delta群聚疫情。

屏東縣長潘孟安說明，案14905曾與白牌車司機、其友人共同用餐，6月22日深夜透過疫調匡列後，採檢並於防疫旅館居家隔離，26日轉至集中檢疫所，29日二採PCR陽性收治醫院。

陳時中進一步分析，所幸案14905已經在接觸者匡列名單中，已及時進行隔離，研判不會導致群聚擴散。另外，目前屏東武漢肺炎Delta變種病毒群聚案居家隔離人數為177人，其中175人檢驗陰性，2人檢驗中。

針對昨天公布曾赴枋寮醫院後染Delta病毒的果農夫婦（案14734、案14816）調查追蹤情形，陳時中說，全院工作人員及住院病人，含外包人員、看護工、住院者及其陪病家屬採檢，第7天及第14天後再執行一次採檢，共392人已全數完成，皆為陰性，未來還會定期執行。