臺北市動物園防疫期間傳喜訊 巴拉望孔雀雉寶寶愛曬太陽

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台灣三級疫情警戒期間，臺北市立動物園的鳥園區傳出喜訊，巴拉望孔雀雉夫妻終於首度繁殖成功，透過人工孵化及育幼，於5月31日迎來新成員。巴拉望孔雀雉是世界自然保育聯盟IUCN所認定的易危動物，全因其面臨棲息地喪失與商業狩獵壓力，野生族群數不斷減少。

臺北市立動物園的巴拉望孔雀夫妻過去雖有繁殖紀錄，可惜沒能成功帶大幼雛，今年在繁殖季內產下了兩顆蛋，不過保育員觀察到親鳥的孵蛋行為並不積極，於是決定改採人工孵化和育幼。

台北動物園表示，兩顆蛋都有受精，但是其中一顆後期沒有繼續發育，另一顆蛋則是在5月31日順利破殼，雛鳥初期的「銘記Imprinting」行為十分明顯，只要沒看到保育員的身影就會不安地大叫，非常黏人呢。

巴拉望孔雀雉寶寶破殼後的第一週，保育員充當鳥爸鳥媽，除了要安撫雛鳥的情緖外，教導牠學會自己採食，每餐都要拿著攝子充當鳥爸鳥媽的嘴喙，為雛鳥示範如何啄食飼料。

保育員分享，巴拉望孔雀雉寶寶在吃飯時非常率性，會先把飼料盆裡的飼料撥出來，這樣的動作很符合牠們在野外將地面挖開找蟲吃的行為。

另外保育員也發現，雛鳥雙腳內側的一趾有異常彎曲的現象，於是利用膠質軟管和透氣膠帶作為輔具，慢慢地將腳趾拉直，第二階段再使用棉棒加強腳趾支撐的力道，透過早期治療與復健，目前雛鳥的腳趾恢復狀況良好，不會影響後續抓握功能。

巴拉望孔雀雉寶寶現在已經能振翅進行短距離飛行，被帶到戶外探索時也展現十足好奇心，四處探索環境，當遇上太陽時會斜躺下來做「日光浴」，不過這可不是只有巴拉望孔雀雉才會做的行為，在鳥園區的生態鳥園中，時常有鳥類斜躺在地上，嚇得民眾以為牠們不舒服趕緊通報，其實都是在做「日光浴」。當牠們斜躺在地上時，會將翅膀打開，利用紫外線殺死羽毛上的寄生蟲，同時合成維生素D增加鈣質吸收。

▲巴拉望孔雀雉斜躺下來做日光浴。(照片由Taipei Zoo提供)

▲巴拉望孔雀雉已經能振翅進行短距離飛行。(照片由Taipei Zoo提供)