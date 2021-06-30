【零確診破功？】金正恩大怒、高官撤職 專家：北韓恐已爆疫情

北韓領導人金正恩2021年6月29日在勞動黨中央委員會政治局會議中發表談話（圖／美聯社） 北韓領導人金正恩2021年6月29日在勞動黨中央委員會政治局會議中發表談話（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）近來才因「激瘦」引起熱烈討論的北韓領導人金正恩，傳出因重大防疫疏失對數名高官開鍘。外界憂心，這始終號稱零確診的獨裁國家，莫非已遭新冠肺炎（COVID-19）入侵？

官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，金正恩在勞動黨中央委員會政治局一場會議中，嚴詞批判失職官員，未能善盡防疫職責，導致「重大事故」，恐釀成災情，危害全國人民安全。報導雖未說明瀆職理由，但分析家相信，這意味北韓零確診神話已然破功。

衛報報導，北韓自疫情之初便鐵腕關閉與中國及俄國邊界，禁止所有國際航班，祭出國內旅遊禁令，宣稱國境內無一人確診，並已篩檢3萬人。此一說法屢遭外界質疑，也擔憂北韓不堪一擊的醫療體系恐無力因應疫情爆發。

全球疫情充滿變數，北韓解封遙遙無期，對本已風中殘燭的經濟不啻雪上加霜。在疫苗短缺情況下，COVAX承諾的190萬劑疫苗，原定上半年到貨，如今也被迫延期。

現居首爾的脫北者、朝鮮問題研究所成員安燦一（Ahn Chan-il，音譯）斷言，此事成為政治局討論主題、又被KCNA報導，意味事情不妙，北韓正釋出訊息，需要國際馳援。

北韓正面臨73年以來最嚴重經濟危機，食物、醫療物資極度匱乏，失業率與遊民人數恐隨之上升。日前金正恩公開露面，下巴不見了、身形瘦了一大圈，引發熱議，就有觀察家認為，這是國難下刻意為之的政治操作。

官媒罕見於上周五時引述平壤民眾說法，表示他看到領導人變得「形銷骨立」，「心都碎了」。路透報導，專家指，眼下民不聊生，無論金正恩爆瘦原因為何，都是拿來大內宣的絕佳工具，欲藉此形塑一種苦民所苦、為社稷民生操勞的形象，以利政權維穩。

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