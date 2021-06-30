懶人包！台灣文化部出任保人推「藝文紓困貸款」　首年利率政府出最高可貸600萬

文化部推出藝文紓困貸款，將於明(1)日起開放申請（圖擷取自線上直播記者會） 文化部推出藝文紓困貸款，將於明(1)日起開放申請（圖擷取自線上直播記者會）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）由文化部擔任保人推出「演藝團體紓困貸款專案」，最高可貸600萬元，首年利息由政府負擔，將於明（1）日起開放線上申請。

台灣三級警戒延長，疫情衝擊藝文產業，繼先前發放的藝文紓困後，文化部推出「演藝團體紓困貸款專案」，與文策院、台灣銀行及合作金庫兩大銀行合作，最高可貸600萬元，貸款利率最高1.845%，第一年利息由政府補貼，還款期限為五年。

藝文紓困貸款將開放劇場表演及視覺藝術於我國立案的財團法人、公益社團法人、及各縣市登記立案的演藝團體申請，包含基金會、協會、樂團等，若非法人者，得以團體負責人名義申貸。

由政府提供10成信用保證，貸款範圍為受疫情影響團體為維持營運及研發創作所需，包括人事、場租、行政等資金，申辦所需的銀行服務費、保證期間手續費等，亦由文化部全額負擔，並將由文策院進行資格審查。



演藝團體紓困貸款專案(圖/文化部)



演藝團體紓困貸款專案(圖/文化部)

文化部強調，申貸團體於利息補貼期間，雇主不得對員工實施減班、減薪或裁員等減損員工權益的行為。此外文化部已預備1.5億給信保基金為呆帳做準備，承辦銀行將不會有損失。

文策院董事長丁曉菁指出，目前有6,000多家藝文團體符合資格，多屬於表演團體。文策院針對劇場及音樂等實體演出開發方案，鼓勵創作者轉型數位，未來將陸續公布劇場、音樂等開發方案。

申請將於7月1日起開放至明年1月31日止，於文化部或文策院官網下載申請表填寫，並備妥登記立案文件、負責人身分證明影本、受疫情衝擊相關佐證資料、切結書、個人資料搜集同意書、其他承貸金融機構要求檢附文件等，以電子郵件線上向文策院申請即可。

文策院將於7月5、6、15日辦理3場次線上說明會。詳情請撥打02-27455058，於文化部或文策院官網查詢。



演藝團體紓困貸款專案(圖/文化部)



演藝團體紓困貸款專案(圖/文化部)



演藝團體紓困貸款專案(圖/文化部)



（文化部臉書）