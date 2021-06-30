台灣新郵票題材多元 紀念民主先生與感謝防疫人員陸續發行

感恩郵票小全張–向防疫人員致敬。(圖片由中華郵政提供) 感恩郵票小全張–向防疫人員致敬。(圖片由中華郵政提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣疫情仍嚴峻，中華郵政今(30)日發布今年第3季將發行的5種新郵票，其中向防疫人員致敬的感恩郵票，選取代表黎明及充滿無限生機的卯兔，搭配孩童獻花，表達誠摯感謝，象徵展望未來美好生活。另一張則是感念與緬懷前總統李登輝先生的紀念郵票。

繼2020年後，中華郵政以「團結防疫，戰勝病毒」為設計主題，今年再度發行新的防疫郵票，向防疫人員致敬。中華郵政表示，為感謝防疫英雄無私付出，守護臺灣，以感恩主題發行小全張1張，並選取代表黎明及充滿無限生機的卯兔，搭配孩童獻花，表達誠摯感謝，同時象徵展望未來美好生活，新郵票預計8月11日發行。

這次發行的新郵票中，包括被世界譽為臺灣民主先生，前總統李登輝逝世週年紀念郵票，預計7月30日發行，該郵票以「光。輝」為設計主題，感念與緬懷李前總統推動民主改革、加速國家現代化發展。

在特種郵票中，8月27日將發行「臺灣核心產業郵票」，圖案以「資訊及數位」、「資安卓越」、「臺灣精準健康」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」及「民生及戰備」為題材，宣揚產業的卓越發展及未來願景。

9月10日將發行以桃園市為主題的「寶島風情郵票」，圖案以龍潭觀光大池、八德埤塘自然生態公園、 拉拉山巨木區及草漯沙丘地質公園。最後，9月29日將發行「故宮早春圖古畫郵票小全張」以國立故宮博物院典藏之宋郭熙早春圖為題材。

▲李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票。(圖片由中華郵政提供)

▲寶島風情郵票–桃園市。(照片來源：中華郵政提供)