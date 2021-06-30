台積電為疫苗求援華府 美汽車業憂晶片短缺

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）美東時間29日接受路透社採訪表示，台積電總裁魏哲家請求美國協助取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

路透社報導，雷蒙多在採訪中表示，魏哲家請求美國協助，並已與白宮高層官員交涉過，而美國當局「有所回應」，她進一步表示「我們（美國）當然想當個好夥伴，我認為確實有幫助。」

行政院在6月18日記者會中宣布，授權鴻海與台積電代表政府洽談購買各 500 萬劑 BNT 德國原廠的疫苗。而總統蔡英文26日提及之最新進度，鴻海與台積電在25日完成簽署開啟專案採購所需的法律文件。

在給路透社的聲明中，台積電指出，「為台灣取得疫苗可替保護社區、確保正常運作盡一份力」。

路透社報導也表示，在台積電提出這項請求時，正值全球面臨晶片荒，全世界的製造業生產皆因此延緩，包括美國汽車業。根據預測，該危機將影響390萬輛車汽車的生產。雷蒙正扮演替美國企業解決晶片危機的要角。

5月本土確診攀升進入三級警戒，迄今未台灣的晶片生產尚未受到太大衝擊，然而一些美國汽車業的高層主管稍早卻私下告訴路透社，他們擔心本土疫情會衝擊台灣對美國工廠的半導體輸出。