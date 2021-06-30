Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

快訊！台灣自購第3批莫德納41萬劑於16時45分運抵桃機

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/30 16:57
第三批Moderna疫苗41萬劑，預定今日下午4時40分抵達台灣桃園國際機場。（食藥署檔案照）

第三批Moderna疫苗41萬劑，預定今日下午4時40分抵達台灣桃園國際機場。（食藥署檔案照）

2021-06-30 16:57更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣自購第3批41萬劑莫德納疫苗，今(30)日下午4時45分左右由長榮航空載送運抵桃園國際機場，這批疫苗完成通關程序後由警方護送前往冷儲物流中心，再由相關單位進行後續檢驗封緘作業。

2021-06-30 14:33首發

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，第三批Moderna疫苗41萬劑，已於歐洲時間6月29日晚上9時30分自阿姆斯特丹啟運，預定今日下午4時40分抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，本批疫苗為我國與供應商採購之一部分，首批15萬劑已於5月28日、第二批24萬劑也於6月18日分別到貨。今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該批疫苗為今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約的一部分，為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。
莫德納
新冠疫苗
美國

相關新聞

更新【資訊彙整】7/1起台灣各縣市•擴大施打莫德納疫苗措施
更新【資訊彙整】7/1起台灣各縣市•擴大施打莫德納疫苗措施
2021/06/30 19:12
更新【莫德納將在台灣開打】北市開放72歲以上長者及55歲以上原住民預約　30分鐘湧3.9萬人取號
更新【莫德納將在台灣開打】北市開放72歲以上長者及55歲以上原住民預約　30分鐘湧3.9萬人取號
2021/06/30 17:30
莫德納在台灣超搶手•新北市預約系統卡卡! 侯友宜邀富邦悍將棒球隊總教練洪一中•共同宣導接種注意事項
莫德納在台灣超搶手•新北市預約系統卡卡! 侯友宜邀富邦悍將棒球隊總教練洪一中•共同宣導接種注意事項
2021/06/30 12:04
新北市72歲以上可預約莫德納疫苗！明後2天開放申請
新北市72歲以上可預約莫德納疫苗！明後2天開放申請
2021/06/29 19:56
美國贈台灣莫德納疫苗將開打　北市72歲、花蓮縣75歲以上長者•6/30起預約
美國贈台灣莫德納疫苗將開打　北市72歲、花蓮縣75歲以上長者•6/30起預約
2021/06/29 18:06