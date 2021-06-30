人權觀察組織：在澳洲中國留學生憂政府監視 自我言論審查

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）中國在國內雖然有「網路長城」阻擋敏感資訊，不過在國外的留學生及旅外人士眾多，中共「不給看」的資訊該怎麼辦？人權觀察組織(HRW)調查顯示，中國政府可能早有「安排」。

人權觀察組織在訪問將近50名中國留學生後發現，在高度仰賴中國留學生學費收入的澳洲，中國留學生常常覺得自己受到監視，因此他們得隨時注意自己的一言一行不能觸碰到敏感議題，否則在中國的家人可能會被懲罰，而這種人人自危的氛圍在這幾年有惡化的趨勢。

在所有的訪談當中，有三起案例表示他們之前的言行，曾導致警察造訪他們在中國的家人；另一起案例中，中國當局甚至在一名學生在澳洲建立了一個推特帳號並發表支持民主言論後找上他，威脅要將他逮捕入獄，部分表明支持民主的學生更說，他們也擔心自己身邊的其他中國同學向有關當局檢舉他們。

不只有中國學生被迫三緘其口，報告也訪問了22名在澳洲大學的教職人員，超過半數坦承，在教授與中國有關的學科和在與中國學生交談時，講話都必須特別小心，他們不只常被迫「自我審查」，有時候還會被學校高層施壓，要求他們不得公開談論中國，也不得舉行與中國相關的活動。

HRW的報告觸及到這幾年澳洲激辯的問題，那就是中國對澳洲校園的影響力，過去幾年，中國政府與媒體都將這個疑慮斥為無稽之談，中國駐澳大使更是駁斥中國留學生在校園中受到監視的指控。

不過2019年澳洲政府已經開始正視這個問題，並藉由設立特別小組與制定行動辦法來對抗「外國干涉」，近期國會也要求相關單位發布調查報告，結果將會於七月出爐。