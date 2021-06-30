疫情宅在家親子相處時間變長　調查：逾5成家長易負面情緒　專家推｢快樂親子五步驟」

依據家扶基金會調查指出，疫情之下親子相處時間變長了，家長育兒與工作壓力倍增，親子衝突也隨之增加。 (示意圖／Getty Images) 依據家扶基金會調查指出，疫情之下親子相處時間變長了，家長育兒與工作壓力倍增，親子衝突也隨之增加。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內三級警戒已近一個半月，家長居家辦公，各級中小學也受疫情影響停課不停學，待在家裡進行線上課程。據調查指出，親子間相處時間平均每天增加約7小時，家長育兒與工作壓力倍增，有5成家長易有負面情緒、親子衝突增加，讓親子關係拉警報，兒虐危機潛藏。

家扶基金會為了解疫情下親子互動，在5月28日至6月10日之間進行「疫情下兒少照顧問卷調查」，於今（30）日公布調查結果，並邀請專家共同探討防疫期間親子關係經營策略，推動防疫新生活｢冷靜三秒鐘｣、｢不閉打小孩｣，協助家長減壓並促進正向親子關係。

依據家扶基金會《疫情下的兒少照顧》問卷調查，發現疫情現況下親子相處時間平均每天增加約七小時，家長育兒與工作壓力倍增、51.4%表示易有負面情緒、53.5%表示親子衝突增加。

而防疫期間家長感到擔憂的事情，依序為健康、經濟與照顧面向；其中照顧面向以「不知如何安排孩子在家的活動」33.8%為最多，其次為「無法協助孩子學習」25.3%。

另外，有53.5%家長表示孩子學校停課期間，與孩子的衝突有變多；進一步了解家長如何處理親子衝突，多數家長能理性因應，卻仍然有31.8%是用責罵孩子因應。

家長負面情緒增需特別關注女性照顧者負荷

調查也指出，51.4%家長在孩子停課期間容易有負面情緒，且相處時間越長越有此情形。然而高達67.8%家長面對負面情緒主要以自我消化處理，選擇對外尋求協助(如：生命線、張老師)未達2成。

值得關注的是，停課期間女性照顧者與孩子相處平均增加的時間是男性的1.24倍，女性照顧者負面情緒與衝突增加的比例也比男性高。

諮商心理師王雅涵表示，疫情爆發後，家長得先學會如何照顧好自己，才能照顧好孩子，面對突如其來的壓力，家長需要先彼此溝通並做好分工，同時參加支持團體或規畫屬於自己的時間，為負面情緒尋找發洩管道。

另外，把握與家人相處時間，和孩子一起規劃做家事、桌遊、運動等共同活動時間，不但能幫孩子建立固定生活作息，更能拉近彼此關係，讓壞事變好事。

防疫延續到暑假兒少保護關懷缺口急需補位

根據衛福部統計，兒少保護案件通報量在2020年疫情下有8萬2713件， 已較前年成長近12%，其中通報的主要來源是學校佔了40%，然而疫情停課再加上接續暑假超過三個月，這一大段時間老師無法緊密了解孩子的家庭生活，令人憂心受虐黑數恐將潛藏。

長期關注兒少權益的立法委員王婉諭提醒，警戒期間兒少保護通報現象，呼籲縣市政府應正視通報數據，兒保業務在特別時期更不能鬆懈，也期待社區中的街坊鄰居，能一起關注孩子做到積極通報。

親子防疫新生活用愛包圍「不閉打小孩｣

家扶基金會提醒，面對突如其來的疫情，你我的生活都發生巨大轉變，家長對生活擔憂宜尋求調適減壓，無論是找親友幫忙或洽政府與家扶等民間團體，即便家庭已陷入困境，唯有求助才能獲得適當協助。

為落實親子防疫新生活，家扶「用愛包圍｣推動｢快樂親子五步驟：不閉打小孩｣，為正向親子關係提出簡易解方，亦適用於各式人際關係與衝突改善。

快樂親子五步驟：不、閉、打、小、孩