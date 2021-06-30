臺灣夏季新品種 青蔥「蘭陽5號」札根宜蘭

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣很多料理都會以青蔥入菜，宜蘭縣重要且最具經濟價值的蔬菜作物，近年因夏季高溫、乾旱、霪雨及天然災害等不因素，不適青蔥生長的氣候條件，行政院農業委員會花蓮區農業改良場於2021年獲得青蔥新品種的植物品種權，選育「蘭陽5號」，期盼提高蔥農所得。

花蓮場表示，宜蘭地區所產青蔥品質佳，葉肉厚、蔥白長、纖維少，甚受消費大眾青睞，近5年全縣生產面積約在440～650公頃間，主要產地為三星鄉、員山鄉、宜蘭市及壯圍鄉等地區，青蔥適合冷涼氣候，夏季栽培不易，為保障蔥農收益，花蓮農改場收集青蔥種源與雜交後裔，進行耐熱品種選育工作。

花蓮場表示，自數十個品系中進行篩選，歷經品系觀察、品系比較試驗、肥料試驗及性狀檢定等多年試驗，始於2019年12月提出青蔥新品種「蘭陽5號」的品種權申請案，2020年11月11日經蔬菜類植物品種審議委員會審議修正後通過，並於2021年3月17日獲發品種權證書，此品種蔥白長約20公分、夏季每公頃產量達25～27公噸，較對照品種「蘭陽4號」高約5～10%，具有耐熱、優質且豐產等優良特性。

花蓮農改場表示，新品種「蘭陽5號」適宜於宜蘭地區栽培，夏季生長情形良好，選育耐熱性佳且品質優良青蔥新品種，可增加農民夏季栽培青蔥品種選擇，以利青蔥產業永續經營。

▲青蔥新品種「蘭陽5號」單株近照。(照片由行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供)